Fossano, importante manovra in Consiglio Comunale: 2 milioni di euro in una variazione di bilancio

Situazione di equilibrio nelle casse comunali fossanesi. In occasione del Consiglio di ieri sera, indetto dal sindaco Dario Tallone, non emergono infatti situazioni che compromettano la “salute” del bilancio.

Il fondo cassa iniziale del 2025 rilevato, grazie al lavoro di controllo dei revisori dei conti e della dottoressa Roberta Mainero del Dipartimento delle Finanze, è in attivo e di 11.933.685 euro. I pagamenti effettuati ammontano a 13.903.090 euro, mentre le riscossioni a 10.979.120.

Il fondo cassa finale, aggiornato al 21 luglio scorso, è invece di 9.009.714 euro, ma registrando un avanzo libero (una riserva di cassa comunale) di 4.350.000 euro.

Per quanto riguarda invece una variazione di bilancio la spesa corrente ammonta a 1.666.927 euro, ma con un avanzo libero di 1.617.000 euro.

29.927 euro è l’importo che riguarda la voce mezzi propri e investimenti, mentre 20 mila euro gli oneri di urbanizzazione.

Dallo stesso avanzo amministrativo di 1.617.000 euro si è attinto la cifra di 128mila euro per la riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport, per il campo da calcio e rugby, nonché le relative aree esterne (usufruendo di un bando regionale, un bonus Sport). 545mila euro sono i costi per la ristrutturazione della palestra comunale, includendone l’adeguamento della normativa antincendio.

100mila euro è l’importo relativo all’adeguamento dei servizi igienici delle scuole, fra le quali la scuola materna Collodi e la primaria Calvino.

Nelle spese correnti vi rientrano anche l’illuminazione pubblica (236mila euro) e 28.880 euro per la programmazione di una serie di manifestazioni cittadine che si terranno dal primo weekend di settembre, per quattro fine settimana consecutivi.

Sommando tutte le operazioni (spese correnti attuate e il residuo dell’avanzo libero) si raggiunge un totale di 2milioni di euro in variazione di bilancio.