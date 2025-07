A Mondovì una mostra in ricordo di Corrado Ambrogio e Carlo Pellegrino

Verrà inaugurata venerdì 8 agosto, all’Isola di San Rocco al Ponte delle Ripe, una mostra dedicata a Corrado Ambrogio e Carlo Pellegrino, importanti e noti artisti del panorama Monregalese.

Un luogo simbolico quello scelto per l'esposizione, nato proprio grazie all’impegno dell'architetto Pellegrino - scomparso nel 2023 - che qui, nel 1987, decise di trasformare una chiesetta storica, ormai in degrado, nel suo studio occupandosi personalmente del restauro insieme all’architetto Lorenzo Mamino, direttore della rivista Studi monregalesi.

[Carlo Pellegrino, Barca. Anni '60 del Novecento. Inchiostro su carta]

“Non marmi di Carrara o bronzi di fonderie d’arte, ma ferri da rigattiere, dimenticati ceppi di segheria. Per far riaffiorare una vita che già è”.

Così Corrado Ambrogio, scomparso nel dicembre del 2020, descriveva le sue opere. Un commento che è diventato massima sintesi di tutta la sua produzione artistica e del suo pensiero, profondo e rappresentativo. Nato nel 1957 a Mondovì, Ambrogio aveva il suo studio-laboratorio a Carassone, laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, era apprezzato come pittore e scultore in tutta la provincia che, nel corso degli anni, ha ospitato in più occasioni le sue mostre. Artista ma non solo, infatti era anche docente all'Istituto "Cigna" di Mondovì dove insegnava disegno tecnico. Dopo la sua scomparsa in molti si erano appellati, anche alle istituzioni, per far sì che il suo ricordo rimanesse vivo nella popolazione, attraverso le sue opere.

[Un momento della mostra "Dal segno alla forma", dedicata a Corrado Ambrogio nel 2021]

Ora sarà nuovamente possibile ammirare alcune delle opere dei due artisti, in un’esposizione organizzata in collaborazione con l'associazione "Gli Spigolatori", già promotrice di una mostra nel 2021 all'Antico Palazzo di Città, La Borsarella, Studi Monregalesi e il periodico "I porti di Magnin", realtà nata anche grazie a Carlo Pellegrino.

La mostra verrà inaugurata venerdì 8 agosto alle 17.30 con l'accompagnamento delle note del violino di Ludovica Ambrogio, figlia di Corrado.

Resterà aperta fino al 23 agosto, con i seguenti orari:

Martedì - Venerdì: 16 – 19

Sabato e Domenica: 10.30 – 12 e 16– 19