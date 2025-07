Premio alle migliori tesi di laurea sulle Green Communities: opportunità per i giovani studiosi delle aree montane

L’Unione nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM), in collaborazione con il progetto ITALIAE del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha aperto ufficialmente le candidature al Premio per le migliori tesi di laurea sui temi dello sviluppo locale, delle Green Communities e della riorganizzazione degli enti locali nelle aree montane.

Il bando è rivolto a studenti che abbiano discusso una tesi tra il 1° gennaio 2024 e il 15 agosto 2025, nei corsi di laurea triennali, magistrali o specialistici presso università italiane. Il termine per l'invio delle candidature è il 30 agosto 2025.

Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il lavoro dei giovani ricercatori e stimolare la riflessione su come affrontare le grandi sfide che oggi investono i territori montani: dalla crisi climatica allo spopolamento, dalla digitalizzazione dei servizi alla transizione energetica.

Sono ben 22 gli ambiti tematici previsti, tra cui comunità energetiche, turismo sostenibile, gestione forestale, servizi pubblici nelle aree interne, economia circolare, rigenerazione dei borghi alpini, innovazione tecnologica e digital divide.

I vincitori riceveranno un premio in denaro di 500 euro e potranno presentare la propria tesi in eventi pubblici e webinar promossi da UNCEM e dai Comuni locali.

Per partecipare è necessario inviare la tesi in formato PDF, una sintesi di 3–6 cartelle editoriali, il modulo di domanda e una copia del documento di identità all’indirizzo info@uncem.it.

Info e bando completo su www.uncem.it