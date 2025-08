Spettacolare la VII edizione del KV Monte Chersogno: sul podio Elia Bongiovanni e Chiara Musso

Sono Elia Bongiovanni, per la categoria maschile, e Chiara Musso, per la categoria femminile, i vincitori della VII edizione del KV Monte Chersogno svoltasi ieri, sabato 2 agosto, in Valle Maira.



Grande partecipazione ed entusiasmo per la cronoscalata di 4,9km ed oltre 1.000 metri di dislivello, promossa dalla Podistica Valle Grana. L’importante gara è stata la quinta prova del circuito Marittime Vertical Tour.



Straordinario Elia Bongiovanni (Team Marguareis), che ha raggiunto gli oltre 3.000 metri di vetta in 47:04’. Secondo posto per Paolo Daniele (Boves Run): 47:40’ il tempo da lui impiegato. Terzo, a quasi 5’ da Bongiovanni, si è posizionato invece Amilcare Daziano (Team Marguareis).



Nel femminile trionfa la tenace Chiara Musso (Equilibra running team), con un tempo di 58:37’. Seconda Chiara Becchis (Boves Run), con un distacco di circa un minuto ed un tempo di 59:31’. Al terzo posto Liviana Mandrile (Podistica Valle Varaita), giunta in vetta in 1:00:39.



Con il successo ottenuto, Bongiovanni balza in testa alla classifica provvisoria, sorpassando Stefano Giordano (Dragonero). Nel femminile guadagnano posizioni Silvana Pecollo (Roata Chiusani), Chiara Becchis e Chiara Musso, ma resta ancora lontana la leadership di Alice Minetti.



Presente alla premiazione il sindaco di Prazzo Gabriele Lice. La prossima tappa sarà il Vertical Crest a Limone Piemonte (quota 1400. 2,4 km e 500 metri di dislivello). La gara è prevista per il 19 agosto, organizzata da Boves Run.