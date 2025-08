Lavoro, Codliretti Cuneo: "Dal tavolo interministeriale passi importanti contro il caporalato"

Coldiretti Cuneo sottolinea l’importanza del positivo confronto avvenuto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del Tavolo tecnico interministeriale sull’attuazione delle misure di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Alla riunione, che ha visto la partecipazione dei Ministri Marina Calderone, Francesco Lollobrigida e Matteo Piantedosi, ha preso parte anche la Coldiretti.

“L’incontro ha rappresentato un momento importante di ascolto e confronto rispetto alle misure messe in campo dal Governo. Ora è però necessario attuare gli strumenti già previsti, a partire dalla banca dati degli appalti agricoli. Si tratta di un passaggio cruciale per garantire trasparenza, tracciabilità e legalità lungo tutta la filiera del lavoro agricolo, avendo comunque riguardo alla necessità di garantire alle imprese agricole il giusto prezzo dei propri prodotti” sostiene il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“Nelle ultime settimane – ricorda il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo – abbiamo raccolto grande attenzione e sensibilità sul tema della manodopera agricola e della banca dati degli appalti agricoli anche da parte del Prefetto di Cuneo Mariano Savastano per sostenere, insieme, un’agricoltura legale, inclusiva e competitiva”.

Tra i punti centrali discussi al Tavolo interministeriale, e sostenuti con convinzione da Coldiretti, c’è la proposta formulata dal Commissario straordinario del Governo Maurizio Falco e dalla Ministra Calderone di utilizzare una parte delle risorse residue del PNRR per la realizzazione di alloggi all’interno delle aziende agricole, superando il fenomeno degli insediamenti abusivi e garantendo condizioni dignitose ai lavoratori.

A tal proposito il mese scorso, proprio su sollecitazione della Coldiretti, è stato sbloccato il “dossier Saluzzo”, che assegna 1 milione e 700 mila euro di risorse PNRR al consolidamento della rete di accoglienza diffusa degli stagionali agricoli nel Saluzzese. Una realtà virtuosa che ogni anno vede le imprese agricole del territorio impegnate ad offrire a proprie spese una sistemazione abitativa a 4.500-5.000 dipendenti impiegati nella stagione di raccolta della frutta, pari al 95% dei lavoratori stagionali extracomunitari sul territorio.

Durante il Tavolo interministeriale è stato, infine, condiviso l’apprezzamento sia per la previsione triennale delle quote di lavoratori immigrati in numero congruo per il settore agricolo sia per il superamento delle quote che limitavano la trasformazione del permesso di soggiorno da stagionale in tempo determinato e/o indeterminato, così come la necessità di semplificare le procedure del Decreto Flussi, oggi ancora troppo complesse e distanti dalle esigenze reali delle imprese agricole di avere i lavoratori nei tempi giusti.