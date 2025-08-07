Riapre il ponte sul Tanaro a Bastia Mondovì: oltre 1 milione di euro per l’intervento di consolidamento

Sono terminati in anticipo i lavori i lavori per il ripristino strutturale e consolidamento del ponte sul Tanaro, sulla Strada Provinciale 12 nel Comune di Bastia Mondovì.

La viabilità sarà ripristinata dalle 11 di oggi, giovedì 7 agosto.

“Apriamo in anticipo di un paio di giorni, un bel risultato per noi – ha detto il consigliere provinciale Pietro Danna – ringraziamo la Coinge che ha lavorato alacremente per rispettare il cronoprogramma rispettando i tempi. Grazie ai tecnici della Provincia che hanno seguito quotidianamente il cantiere e il Comune con il quale abbiamo lavorato in sinergia per ridurre ala massimo i disagi e grazie infine ai commercianti che hanno compreso l’importanza dell’intervento e hanno pazientato nell’attesa del Termini di lavori”.

L'intervento, per una spesa complessiva di 1.177.648 euro, di cui 832mila per lavori (comprensivi di 39mila euro per oneri speciali della sicurezza) e 345.648 per somme a disposizione dell’amministrazione, grazie a fondi ministeriali, ha previsto l’asportazione del cemento armato nelle porzioni maggiormente danneggiate del ponte, in modo da risanare solette, travi, traversi e pulvini, ma anche muri, pilastri e spalle dell'infrastruttura.

Nel corso dei lavori si è provveduto anche alla pulizia e al ripristino delle armature corrose, al trattamento protettivo delle superfici di intradosso delle solette per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) e al trattamento protettivo delle superfici in cemento, oltre che alla sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati e alla realizzazione degli scarichi delle acque piovane, con l’impermeabilizzazione dell’impalcato, il ripristino della pavimentazione e infine la sostituzione dei parapetti laterali.

La chiusura del ponte aveva destato particolare preoccupazione nei commercianti di zona, che si erano confrontati sia con il Comune che con la Provincia. Con due giorni di anticipo ora la Strada Provinciale 12 tornerà percorribile.

“Una struttura - ha detto l’ingegner Danilo Bruna - che è attraversata da traffico pesante che necessitava di essere risanata. L’intervento è diviso in due lotti: il primo nella parte superficiale dell’impalcato, interessato anche da lavori di impermeabilizzazione, fondamentale per prevenire ammaloramenti, questa è stata la fase che ha causato la chiusura della strada. Il ponte oggi ha anche un camminamento pedonale più ampio. Al di sotto della struttura, invece, sono stati dati rinforzi strutturali”.

“Siamo contenti di aver mantenuto le tempistiche, anche per consentire ai commercianti di riprendere il loro lavoro - hanno chiosato dalla Coinge di Bastia Mondovì -. Hanno lavorato tutti con la massima disponibilità, lavorando anche in orari non consueti per poter agevolare il termine del cantiere”.



“A nome di tutta la Giunta e del consiglio ringrazio tutti per questo momento che aspettavamo con ansia e convinzione - ha aggiunto Francesco Rocca, sindaco di Bastia Mondovì -. I lavori sono stati completati nel pieno rispetto della tabella di marcia, con addirittura due giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista.Un sentito ringraziamento va all’impresa Coinge Srl per la professionalità e la rapidità nell’esecuzione dell’intervento.

Grazie anche a tutti gli esercenti della zona e agli automobilisti per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante il periodo di chiusura.

Un ringraziamento speciale alla Provincia di Cuneo, al presidente Luca Robaldo e al consigliere delegato Pietro Danna, per il prezioso supporto che ha reso possibile questo intervento fondamentale per la sicurezza stradale del nostro territorio".

“Graditissima l’apertura anticipata - ha detto Silvia Ferrero, in rappresentanza del mondo del commercio locale -, la chiusura è stata pesante, soprattutto per il periodo, ma siamo grati di quanto è stato fatto”.