Così cresce la reputazione di Ferrero. Boom di fiducia dopo l’accordo con Kellogg’s

La Ferrero continua a rafforzare la propria immagine a livello internazionale. A certificarlo è l’ultima edizione del report Top Manager Reputation, osservatorio mensile curato da Reputation Manager, che monitora la reputazione online dei principali leader aziendali italiani. Nel mese di luglio, Giovanni Ferrero, al timone della multinazionale albese, ha registrato un incremento del 10,5% nel punteggio reputazionale: uno dei salti più marcati dell’intera classifica.

Il dato arriva in parallelo a una mossa strategica che ha catturato l’attenzione degli osservatori finanziari: l’acquisizione da parte di Ferrero della WK Kellogg Co, divisione nordamericana dei cereali da colazione del colosso Kellogg’s, per un valore complessivo di circa 3,1 miliardi di dollari. Il pacchetto comprende marchi iconici come Frosted Flakes, Special K, Froot Loops e Rice Krispies, ampliando sensibilmente la presenza Ferrero nel competitivo mercato statunitense dei cereali.

“Questa unione va oltre una semplice transazione finanziaria: rappresenta l’incontro tra due realtà con storie forti e consumatori fedeli”, aveva dichiarato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo, sottolineando come l’operazione “rafforzi la posizione Ferrero nel continente americano e offra nuove opportunità di crescita”.

Il mercato ha risposto con entusiasmo: il giorno dell’annuncio ufficiale, il titolo WK Kellogg quotato al NYSE ha registrato un balzo di oltre il +30%, attestandosi poco sotto il prezzo d’acquisto fissato a 23 dollari per azione. Nelle settimane successive, le azioni hanno mantenuto quei livelli, segno di una fiducia duratura da parte degli investitori nei confronti dell’operazione.

La reputazione di Ferrero, già consolidata nel comparto alimentare, ha beneficiato di questa nuova espansione. L’azienda – storicamente radicata nel mondo del cioccolato – prosegue nel proprio percorso di diversificazione strategica, puntando su marchi noti e segmenti complementari, con l’obiettivo di migliorare l’offerta e rafforzare la presenza internazionale.