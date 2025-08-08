Venerdì 8 agosto si è riunita per la prima volta la nuova Giunta della Camera di commercio di Cuneo

Oggi, venerdì 8 agosto si è riunita, per la prima volta, in presenza e in collegamento da remoto, la Giunta della Camera di commercio di Cuneo che guiderà l’Ente sino al 2030.

Il presidente Luca Crosetto ha iniziato i lavori esprimendo il proprio compiacimento per la squadra eletta lo scorso 31 luglio, non solo per le competenze e la professionalità di ciascuno, ma per lo spirito di collaborazione e dedizione che tutti hanno dimostrato fino dal primo giorno.

Al primo punto all’ordine del giorno è stato eletto all’unanimità Mariano Costamagna quale vice presidente vicario, mentre Enrico Nada e Danilo Rinaudo sono stati nominati vice presidenti.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 4 settembre a Roddi con una giornata di formazione dedicata agli amministratori, un momento prezioso per rafforzare competenze, visione e consapevolezza, elementi fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono e scrivere insieme i nuovi documenti programmatici.