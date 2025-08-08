A Pocapaglia l’ultimo saluto a Giuseppe Criscenzo, vittima di un incidente sulla A21

Si terranno martedì 12 agosto, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Donato, i funerali di Giuseppe Criscenzo, il quarantaseienne deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A21, nei pressi di Cremona, nella notte del 3 agosto scorso.

L’uomo stava rientrando a Pocapaglia, dove risiedeva da una quindicina di anni, con la compagna e la figlia di 12 anni, dopo aver partecipato a un raduno mondiale di Citroën 2CV in Slovenia. Ancora da chiarire le dinamiche dello schianto fatale, avvenuto nei pressi del casello di San Felice, presso Cremona. Ferite e ricoverate in ospedale le due donne e il conducente dell’altra autovettura coinvolta nel sinistro.

Il sindaco di Pocapaglia Roberto Testa ha esternato il dispiacere e la vicinanza alla famiglia di Giuseppe da parte di tutta la cittadinanza: “Giuseppe si era integrato benissimo nella nostra comunità e partecipava volentieri agli eventi organizzati. Il paese di Pocapaglia e l’Amministrazione comunale si stringono alla sua famiglia e porgendo ai suoi cari le più sentite condoglianze”.

Giuseppe Criscenzo svolgeva l’attività di corriere presso la società Bartolini ed era socio del “Club Citroën 2CV e Derivate21” cuneese, che ha già fatto pervenire un sentito ricordo e la partecipazione al dolore per la sua scomparsa.

Un momento di preghiera, con la recita del rosario, si terrà, sempre nella chiesa dei Santi Giorgio e Donato. lunedì 11 agosto alle ore 20.30.

Giuseppe lascia la compagna Elena, la figlia Chiara, il papà Carmelo, la madre Francesca, i fratelli Ignazio e Angelo.