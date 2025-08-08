 / Attualità

Attualità | 08 agosto 2025, 14:48

A Pocapaglia l’ultimo saluto a Giuseppe Criscenzo, vittima di un incidente sulla A21

I funerali fissati per martedì 12 agosto. L’uomo, 46 anni, rientrava da un raduno di 2CV in Slovenia

Giuseppe Criscenzo, 46 anni

Si terranno martedì 12 agosto, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Donato, i funerali di Giuseppe Criscenzo, il quarantaseienne deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A21, nei pressi di Cremona, nella notte del 3 agosto scorso.

L’uomo stava rientrando a Pocapaglia, dove risiedeva da una quindicina di anni, con la compagna e la figlia di 12 anni, dopo aver partecipato a un raduno mondiale di Citroën 2CV in Slovenia. Ancora da chiarire le dinamiche dello schianto fatale, avvenuto nei pressi del casello di San Felice, presso Cremona. Ferite e ricoverate in ospedale le due donne e il conducente dell’altra autovettura coinvolta nel sinistro.

Il sindaco di Pocapaglia Roberto Testa ha esternato il dispiacere e la vicinanza alla famiglia di Giuseppe da parte di tutta la cittadinanza: “Giuseppe si era integrato benissimo nella nostra comunità e partecipava volentieri agli eventi organizzati. Il paese di Pocapaglia e l’Amministrazione comunale si stringono alla sua famiglia e porgendo ai suoi cari le più sentite condoglianze”.

Giuseppe Criscenzo svolgeva l’attività di corriere presso la società Bartolini ed era socio del “Club Citroën 2CV e Derivate21” cuneese, che ha già fatto pervenire un sentito ricordo e la partecipazione al dolore per la sua scomparsa.

Un momento di preghiera, con la recita del rosario, si terrà, sempre nella chiesa dei Santi Giorgio e Donato. lunedì 11 agosto alle ore 20.30.

Giuseppe lascia la compagna Elena, la figlia Chiara, il papà Carmelo, la madre Francesca, i fratelli Ignazio e Angelo.

Silvano Bertaina

