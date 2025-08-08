La casa di riposo di Saluzzo e le cartoline, una storia d'amore che continua: "Non toglieteci questo mezzo di comunicazione"

Dopo il successo dello scorso anno dell’iniziativa "Scrivici una cartolina" dai vari di luoghi di vacanza o da altri con una risposta che è andata oltre le 2000 cartoline e dopo l’annullo filatelico delle Poste dedicato a questa prima edizione, la storia continua e il viaggio con le Poste anche.

"Non toglieteci questo mezzo di comunicazione e l'emozione di vedere arrivare il postino con il borsone pieno di lettere".

"Alcuni ospiti - informano dalla struttura - hanno partecipato in questi mesi a laboratori di Mail Art condotti da Manuela Ingaramo, arteterapeuta in formazione". Si tratta di un movimento artistico, un vero e proprio scambio culturale e creativo che utilizza il servizio postale come mezzo di comunicazione e la diffusione di opere d'arte, spesso sotto forma di cartoline, lettere o buste decorate e personalizzate.

“Abbiamo scelto di rispondere a una Mail Art Call 'La nostra casa, vita che scorre. Abitare nelle differenze', lanciata dalla Rsa 'Noi con voi' di Mogliano Veneto".

"Gli ospiti hanno realizzato un'opera postale: un libro collage con disegni, frasi e fotografie, frutto del loro percorso di riflessione, su questo tema così importante ma altrettanto delicato".

Visto che in Italia e un pò ovunque si dice addio alla storica buca delle lettere rossa, comparsa nel 1960 e sostituita, parallelamente all’avvento del digitale con la“Smart Letter Box”, buca moderna dotata di sensori, il Tapparelli ha risposto a un'altra call di Mail Art di Ruggero Maggi “adottando" la buca delle lettere delle Poste di Saluzzo, che reca applicata in formato cartolina, l’immagine della Bocca della Verità. "Salvatemi, non chiudetemi la bocca", dice il messaggio.

Abbiamo scelto di rispondere a questa call con degli slogan per sensibilizzare la popolazione contro la chiusura delle cassette postali:

"Scrivere una lettera è un sentimento"

"Non facciamo morire la posta tradizionale"

"La bellezza del borsone dei postini"

"Non fateci fare la fine delle cabine telefoniche"

"L' attesa del postino"

"Voi lo ricordate il piacere di ricevere una cartolina?"

"Salviamo le cassette della posta"

"Non toglieteci questo mezzo di comunicazione"