 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 agosto 2025, 11:03

La casa di riposo di Saluzzo e le cartoline, una storia d'amore che continua: "Non toglieteci questo mezzo di comunicazione"

La Rsa Tapparelli ha adottato una classica cassetta delle lettere alle poste di Saluzzo. Slogan adesivi per sensibilizzare sul valore di ricevere lettere e cartoline. Lo scorso anno per l’iniziativa "Scrivici una cartolina" ne erano arrivate oltre 2.000

Saluzzo, ospiti del Tapparelli adottano al classica buca rossa delle lettere presso la sede degli Uffici postali

Saluzzo, ospiti del Tapparelli adottano al classica buca rossa delle lettere presso la sede degli Uffici postali

Dopo il  successo dello scorso anno dell’iniziativa "Scrivici una cartolina" dai vari di luoghi di vacanza o da altri con una risposta che è andata oltre le  2000 cartoline e dopo l’annullo filatelico delle Poste  dedicato a questa prima edizione,  la storia continua e il viaggio con le Poste anche. 

"Non toglieteci questo mezzo di comunicazione e l'emozione di vedere arrivare il postino con il borsone pieno di lettere".

"Alcuni ospiti - informano dalla struttura - hanno partecipato  in questi mesi a laboratori di Mail Art condotti da Manuela Ingaramo, arteterapeuta in formazione". Si tratta di un movimento artistico,  un vero e proprio scambio culturale e creativo che utilizza il servizio postale come mezzo di comunicazione e la diffusione di opere d'arte, spesso sotto forma di cartoline, lettere o buste decorate e personalizzate. 

“Abbiamo scelto di rispondere a una Mail Art Call 'La nostra casa, vita che scorre. Abitare nelle differenze', lanciata dalla Rsa 'Noi con voi' di Mogliano Veneto".

"Gli ospiti hanno realizzato un'opera postale: un libro collage con disegni, frasi e fotografie,  frutto del loro percorso di riflessione, su questo tema così importante ma altrettanto delicato".

Visto che in Italia e un pò ovunque si dice addio alla storica buca delle lettere rossa, comparsa nel 1960  e sostituita, parallelamente all’avvento del digitale con la“Smart Letter Box”, buca moderna dotata di sensori, il Tapparelli ha  risposto a un'altra call di Mail Art di Ruggero Maggi “adottando" la buca delle lettere delle Poste di Saluzzo, che reca applicata in  formato cartolina, l’immagine della Bocca della Verità. "Salvatemi, non chiudetemi la bocca", dice il messaggio.

Abbiamo scelto di rispondere a questa call con degli slogan per sensibilizzare la popolazione contro la chiusura delle cassette postali:

"Scrivere una lettera è un sentimento"

"Non facciamo morire la posta tradizionale"

"La bellezza del borsone dei postini"

"Non fateci fare la fine delle cabine telefoniche"

"L' attesa del postino"

"Voi lo ricordate il piacere di ricevere una cartolina?"

"Salviamo le cassette della posta"

"Non toglieteci questo mezzo di comunicazione"

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Immagini legate alle iniziative di Mail Art della residenza Tapparelli di Saluzzo

Vilma Brignone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium