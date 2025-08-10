La modifica al regolamento degli spandimenti dei liquami animali convince la cittadinanza di Salmour

La recente modifica al regolamento degli spandimenti dei liquami animali ha destato molto interesse in occasione del Consiglio Comunale salmourese del 28 luglio scorso.

“Era da tempo che non vedevo la partecipazione fisica dei cittadini al Consiglio e ciò mi ha fatto molto piacere. Vuol dire che la modifica era necessaria e abbiamo fatto bene ad adottarla”: commenta brevemente il sindaco Roberto Salvatore.

La stessa modifica rende, così, possibile anche a Salmour, come negli altri Comuni di zona, la realizzazione dei prati stabili, cioè mantenuti con lo sfalcio e concimati con letame animale.

“Oggi è autorizzato, ma ciò non significa che non dovranno essere rispettate determinate prescrizioni previste nel regolamento. Resta invece convintamente fermo l’obbligo di interrare il compost - conclude il primo cittadino -”.