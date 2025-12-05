A Fossano la serata di auguri di Ance Cuneo tra tradizione, famiglie e imprese

Giovedì 4 dicembre si è tenuta la serata di auguri di Ance Cuneo presso Palazzo Righini a Fossano, un evento elegante e partecipato, dedicato al conferimento di onorificenze agli imprenditori del settore edile.

L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento tradizionale per l’associazione, ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per ribadire l’identità e i valori che accomunano le imprese del territorio.

La cena ha offerto un’importante opportunità di incontro e networking tra associati, professionisti e operatori del comparto. Un momento di confronto costruttivo, durante il quale è stato possibile ripercorrere le attività svolte nel corso dell’anno e riflettere sulle difficoltà affrontate, così come sulle nuove prospettive che attendono il settore.

I lavori sono stati aperti da Gabriele Gazzano, presidente di Ance Cuneo, che nel suo intervento ha dichiarato: «Abbiamo voluto sottolineare il forte legame tra le famiglie e le imprese, così come il valore del passaggio generazionale, elementi che rappresentano la forza storica del nostro settore. Abbiamo scelto di collegare l’evento di Natale alle famiglie che, per tradizione, identità e cultura, costituiscono il fil rouge del nostro comparto».

Alla serata hanno preso parte anche Luca Robaldo, presidente della Provincia e sindaco di Mondovì, e Luca Serale, vicesindaco del Comune di Cuneo. Nei loro saluti istituzionali hanno rimarcato il valore strategico del comparto edile per lo sviluppo locale, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo sia fondamentale per cogliere le sfide future, dal miglioramento delle infrastrutture alla rigenerazione urbana.

Il secondo momento della serata è stato dedicato alle premiazioni degli imprenditori edili e delle loro famiglie, in riconoscimento della loro lunga carriera professionale, del loro impegno associativo e del contributo apportato alla crescita del settore. Un tributo che ha voluto celebrare non solo il successo imprenditoriale, ma anche l’impegno quotidiano, la capacità di innovare e la volontà di trasmettere alle nuove generazioni il valore del lavoro.

A consegnare i premi insieme a Gabriele Gazzano, presidente Ance Cuneo, Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, che nel suo intervento ha ricordato che «è importante fare squadra all’interno dell’associazione, sottolineando come la coesione sia un valore fondamentale sia per Confindustria Cuneo sia per Ance Cuneo». Costamagna ha inoltre rimarcato l’importanza di un sistema imprenditoriale unito, capace di affrontare le nuove sfide del mercato con una visione condivisa. Il primo premio è stato assegnato alla La Passatore Costruzioni Srl di Cuneo sul palco sono stati premiati Corrado Garino e Maria Grazia Giordano, riconosciuti per la solidità, la continuità e la capacità di mantenere nel tempo un’identità aziendale radicata e affidabile.

Il secondo premio è stato invece attribuito alla Somoter Srl di Borgo San Dalmazzo rappresentata da Irma Forneris e Luigi Olivero, che hanno ricevuto il riconoscimento per la loro dedizione, la professionalità e il contributo offerto allo sviluppo del territorio attraverso un’attività imprenditoriale costante e innovativa. La serata si è conclusa in un clima di convivialità e condivisione, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Ance Cuneo come punto di riferimento per il settore edile della provincia e come realtà capace di valorizzare le persone, le imprese e le storie che rendono forte il tessuto produttivo locale.