Montata a Mondovicino "Big Top Theatre", la tensostruttura che ospiterà l'eccezionale show di Alis Theatre

Da ieri, giovedì 5 dicembre, gli automobilisti in uscita al casello di Mondovì della A6 Torino-Savona possono notare un'enorme tensostruttura occupare gran parte del piazzale adiacente l'outlet di Mondovicino. Si tratta del Big Top Theatre, vero e proprio teatro itinerante che la prossima settimana ospiterà i cinque spettacoli di Alis Theatre, prestigiosissimo ed atteso evento organizzato dalla Compagnia Le Cirque Top Performers di Cuneo. Una "prima" e cinque repliche porteranno per la prima volta in terra di Granda i funambolici Top Performers del circo contemporaneo, in larga parte provenienti dal famosissimo Cirque du Soleil.

Ma si tratterà della "prima" assoluta anche per il palatenda, voluto e realizzato dall'organizzazione che lo hanno battezzato Big Top Theatre in onore allo spettacolo che presentano.

Il Big Top Theatre è composto da una tensostruttura principale di 40 metri x 36, oltre ad un foyer d'ingresso di 15x15 per un totale di 2000 metri quadrati. Al suo interno una tribuna frontale e due laterali in grado di ospitare fino a 1000 spettatori, oltre ai lodge situati a bordo pista di 13 metri quadrati e sopraelevati di 70 centimetri. Il tutto, ovviamente riscaldato.

Prima di approdare a Mondovicino, in questo fine settimana lo spettacolo Alis Theatre debutta a Brescia per poi continuare il Christmas Tour nelle città di Catanzaro, Brindisi, San Benedetto del Tronto e Grosseto.

Si tratta di un evento eccezionale, totalmente al di fuori degli schemi del circo tradizionale. Il cast di artisti, una quarantina tra giocolieri, aerialisti, comici ed equilibristi, intratterranno il pubblico con esibizioni ai limiti delle possibilità umane, intervallando l'adrenalina dello spettacolo a momenti di autentica comicità.

Ad accompagnarli, la scenografia disegnata dal maestro Ugo Nespolo ed una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente con coreografie, scenografie e luci in grado di regalare atmosfere coinvolgenti e suggestive.

Il debutto ufficiale di Alis Theatre avverrà giovedì sera 12 dicembre alle ore 21, con repliche venerdì 13 sempre alle 21, sabato 14 con due spettacoli alle ore 16 e alle ore 21 ed infine la chiusura di domenica 15 con gli show previsti prima alle 14.30 e infine alle ore 17.30.

I biglietti si possono acquistare in prevendita su alisticket.it, durante il giorno all’infopoint di Mondovicino, oppure direttamente al botteghino del Big Top Theatre a partire da 2 ore prima dell’inizio show.