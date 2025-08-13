Strada dei Cannoni, attive le stazioni di conteggio: monitoraggio, nessuna multa

Da oggi, mercoledì 13 agosto, sono operative le stazioni di conteggio dei mezzi sulla Strada dei Cannoni, collocate al Colle della Ciabra, al Colle di Sampeyre e al Colle Birrone. I rilevatori, voluti dai Comuni coinvolti, hanno l’obiettivo di monitorare il numero e la tipologia dei passaggi, raccogliendo dati utili per la gestione e la valorizzazione del percorso.

Il tracciato resta aperto al transito secondo un calendario preciso: il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica è riservato esclusivamente a pedoni e ciclisti, mentre il martedì e il giovedì è consentito anche il passaggio di mezzi motorizzati, come auto, moto e quad. Il regolamento completo è consultabile sul sito del Comune di Busca o tramite QR code presente sui cartelli informativi lungo la strada.

“Insieme agli altri sindaci – spiega il primo cittadino di Busca, Ezio Donadio – abbiamo deciso di mettere questi rilevatori per vedere i passaggi e quanti saranno i fruitori bici, piedi e auto. Non servono per fare multe, nulla di repressivo, semplicemente per capire quanti sono i passaggi e di che tipo”.

Con questa iniziativa, le amministrazioni intendono conciliare la fruizione turistica e sportiva della Strada dei Cannoni con la necessità di preservarne le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.