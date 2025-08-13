Da Alba nuovo appello per riprendere le ricerche di Abdou Ngom, scomparso ad aprile nel Tanaro

L’A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV, a nome della comunità e della famiglia di Abdou Ngom, il ragazzo di 13 anni scomparso il 22 aprile scorso nelle acque del Tanaro a Verduno, ha chiesto ufficialmente alla Prefettura di Cuneo di disporre la ripresa delle ricerche per il ritrovamento del corpo.

“La famiglia di Abdou – dichiara il presidente Elbounadi Abdelkhalek – sta vivendo un dolore profondo e insopportabile. Non avere un corpo da poter salutare e seppellire significa non poter iniziare un vero percorso di lutto. Chiediamo un nuovo sforzo da parte delle istituzioni per dare dignità a questa tragedia e pace ai familiari. In questo periodo il livello dell’acqua del fiume Tanaro è molto basso: un fattore che potrebbe agevolare le operazioni di ricerca e aumentare le possibilità di ritrovamento”.

L’associazione sottolinea la necessità di coinvolgere Vigili del Fuoco, Protezione Civile e realtà di volontariato in una nuova fase di ricerche, anche alla luce delle recenti evoluzioni giudiziarie legate alla vicenda.