Cuneo, distacco di un mattone dal soffitto dei portici di via XX Settembre: area cintata [FOTO]

Scampato pericolo sotto i portici di via XX Settembre a Cuneo, all'altezza del civico 47, dove pochi minuti fa si è verificato il distacco di un mattone e calcinacci dal soffitto. Fortunatamente in quell'istante non vi è stato alcun passante e nessuno è rimasto ferito.



Sono in corso da parte della polizia Municipale di Cuneo le operazioni di segnalazione e delimitazione dell'area interessata dal cedimento. Intanto sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza. La zona rimarrà cintata fino al cessato pericolo e al ripristino della struttura.