Come proteggere i capelli in estate da sole, mare e cloro

Sole, mare e piscina in estate ci fanno stare bene, ma molto spesso mettono a dura prova la salute dei nostri capelli. La chioma appare più secca, fragile e opaca. Il motivo? I raggi UV, il cloro e la salsedine alterano la struttura del capello, impoverendolo di acqua e cheratina. Ma non tutto è perduto: con qualche attenzione in più e i giusti alleati, possiamo mantenerli morbidi, luminosi e forti per tutta l’estate.

Perché i capelli si rovinano in estate

A differenza della pelle, i capelli non hanno difese naturali contro i raggi UV. L’esposizione solare diretta, soprattutto nelle ore centrali della giornata, disidrata il fusto e lo rende più vulnerabile. A peggiorare la situazione ci pensano il cloro della piscina, che aggredisce la fibra capillare, e la salsedine, che si deposita sui capelli lasciandoli secchi e stopposi. Se poi sono tinti o trattati, i danni possono essere ancora più evidenti.

I gesti giusti per proteggerli

La prevenzione è la vera chiave per evitare che i capelli si rovinino. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani:

Utilizza un olio protettivo prima di andare in spiaggia o in piscina. Scegli formule leggere a base di oli vegetali (come argan, cocco o semi di lino) che proteggano senza appesantire.

prima di andare in spiaggia o in piscina. Scegli formule leggere a base di oli vegetali (come argan, cocco o semi di lino) che proteggano senza appesantire. Indossa un cappello a tesa larga o una bandana per schermare la testa dai raggi UV.

a tesa larga o una bandana per schermare la testa dai raggi UV. Sciacqua i capelli con acqua dolce subito dopo il bagno in mare o in piscina, per rimuovere salsedine o cloro prima che si fissino sulla fibra capillare.

La routine dopo sole: idratazione e nutrimento

Dopo una giornata di sole e tuffi, i capelli hanno bisogno sicuramente di coccole extra. Lo shampoo dev’essere delicato, quindi meglio se specifico per l’estate o doposole. Ma il vero trattamento rigenerante è un altro: le maschere nutrienti per capelli, da applicare almeno una o due volte a settimana.

Queste maschere aiutano a riparare i danni causati da sole e cloro, restituendo idratazione e morbidezza anche alle chiome più stressate. Scegli prodotti a base di burro di mango, cheratina, aloe vera o oli vegetali: ingredienti naturali e profondamente ristrutturanti.

Anche l’alimentazione fa la sua parte

Un aspetto spesso sottovalutato è l’alimentazione. Per capelli forti e lucenti servono vitamine (soprattutto A, C ed E), zinco, rame e biotina. Via libera a frutta e verdura di stagione, frutta secca, legumi e pesce azzurro. In alcuni casi, soprattutto durante i cambi di stagione o nei periodi di maggiore stress, può essere utile integrare con specifici supplementi per capelli, unghie e pelle.

Ricorda che proteggere i capelli in estate è possibile e non richiede grandi sforzi. Basta una beauty routine mirata, qualche buona abitudine e prodotti adatti. Il risultato? Sicuramente capelli più belli, sani e forti, anche sotto il sole.























