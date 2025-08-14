Spaccio in pieno centro a Cuneo, nascondeva droga nell’auto a noleggio pronta per la consegna ai clienti

L'auto a noleggio per le riserve di sostanze stupefacenti in centro a Cuneo. Appostato davanti ai negozi in corso Nizza e via Sobrero gestiva i contatti con gli acquirenti attingendo alle scorte custodite a bordo della vettura. Arrestato dalla Polizia di Cuneo in flagranza di reato un cittadino italiano di origini magrebine.



L'uomo, già gravato da precedenti penali, è stato colto mentre stava consegnando la droga a un “cliente” nel corso di un servizio mirato di polizia giudiziaria della Squadra Mobile impegnata nel contrasto allo spaccio.



E' stata quindi sequestrata la dose di “crack”, oggetto di scambio, e perquisita con il supporto di una unità cinofila della Guardia di Finanza la vettura da cui l'uomo si era rifornito.

Dalla perquisizione sono state trovate altre 100 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 60 grammi, oltre a due “panetti” di hashish, del peso complessivo di 200 grammi e un involucro contenente 100 grammi di Marijuana. Sempre nell'auto è stata, inoltre, rinvenuta e sequestrata la cifra in contanti di € 400, ritenuta frutto dell’attività illecita.





L’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Cuneo e, successivamente alla convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa della definizione processuale delle responsabilità in relazione alle condotte contestate.

L’attività di Polizia Giudiziaria è il risultato della sinergia sviluppata con l’Ufficio Controllo del Territorio, le cui Volanti monitorano, costantemente, le aree cittadine, attuando mirati controlli agli avventori degli esercizi pubblici, che possono costituire abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, nonché dedite ad attività delittuose, come nel caso accertato.