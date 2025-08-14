Addio a Franco Verlengo, figura stimata a Saluzzo e Busca

È mancato improvvisamente ieri, mercoledì 13 agosto, all’ospedale di Saluzzo, Franco Verlengo, all’età di 79 anni.
Molto conosciuto in città, aveva lavorato fino ai 55 anni come compositore tipografico manuale alla casa editrice Minerva Medica, dove realizzava le bozze dei libri di medicina con caratteri tipografici tradizionali.
Andato in pensione nel 1997, si divideva tra Saluzzo e Busca, partecipando regolarmente ai concerti degli “Amici della Musica”, di cui era socio.
In tanti lo ricordano come una persona solare e cordiale, sempre pronta a scambiare una buona parola con tutti.
Amava incontrarsi e chiacchierare con gli amici al bar, anche negli ultimi tempi, nonostante le difficoltà di salute.
Per alcuni anni aveva svolto attività di volontariato nel duomo di Saluzzo.
Grande appassionato di giardinaggio e pesca, aveva fatto parte del direttivo della società “Pescatori Saluzzo”, che gestisce il lago di Pagno.
Non meno forte era il suo legame con i motori: seguiva con entusiasmo il figlio Luca, impegnato come navigatore nei rally, così come nelle gare motociclistiche di Enduro.
Lascia il figlio Luca con la moglie Cinzia, i nipoti Nicolò, Ludovica e Maddalena, la compagna Graziella, i fratelli Sandro e Luigi unitamente a tutti i parenti.
Il funerale sarà celebrato nella Cattedrale di Saluzzo, sabato 16 agosto alle 14:30, con partenza dall'Ospedale di Saluzzo alle 14:15.
Nella stessa chiesa sarà recitato il rosario domani, venerdì 15 agosto, alle 18.
La salma sarà poi trasferita all'Ara crematoria di Bra.