Saluzzo, Santo Rosario per la pace con la Comunità Cenacolo in diretta su Radio Maria

«L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio» (Benedetto XVI nella celebrazione della XLVI Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2013).

Domenica 17 agosto, alle ore 20.20, Radio Maria trasmetterà in diretta il Santo Rosario per la pace dalla Comunità Cenacolo di Saluzzo, Casa di Formazione delle Suore Missionarie della Risurrezione, nella consueta finestra serale, dedicata alla preghiera comunitaria.

Radio Maria è un’emittente di evangelizzazione e di promozione umana, con particolare attenzione alle periferie esistenziali della società, sapientemente diretta da padre Livio Fanzaga.

I collegamenti di preghiera sono permessi dai costanti e generosi sforzi dei volontari di Radio Maria, che si adoperano per un servizio volto a portare nelle case dei malati, degli anziani e dei fedeli cristiani, il prezioso momento di comunione eucaristica e di preghiera con tutta la Chiesa, orante e pellegrina nel mondo.

«Solo nella preghiera - spiega il direttore padre Livio - possiamo comprendere l’immenso amore della Madre celeste, che ottiene da Dio di accompagnarci con la Sua presenza, il Suo incoraggiamento e i Suoi messaggi, soprattutto in questo momento difficile per il futuro. La preghiera fatta con il cuore ha un effetto immediato e fa crescere la grazia, l’amore e la pace nell’anima di chi prega e nel mondo intero».

Sulla pagina Facebook della Comunità Cenacolo di Saluzzo è possibile trovare notizie e testimonianze fotografiche dell’opera di bene svolta da tanti volontari, a partire dalla storia della fondazione di questa realtà solidale.

Tutto nasce il 16 luglio 1983 in una casa diroccata e abbandonata sulla collina di Saluzzo, dove suor Elvira Petrozzi, conosciuta oggi come Madre Elvira, dà inizio proprio alla Comunità Cenacolo.

È una risposta della tenerezza di Dio all’urlo di disperazione di tanti giovani smarriti, ingannati e delusi, che cercano la gioia di vivere e il vero senso dell’esistenza nelle false luci del mondo. Nasce un luogo di accoglienza, di amore e di servizio alla vita che negli anni è divenuto fonte di speranza e di risurrezione per tanti.



