Roburent, gli impianti del Giardina affidati all'associazione Essere Sangiacomo

Saranno gestiti dalla neo associazione “Essere Sangiacomo”, presentata a Roburent nel pomeriggio di sabato gennaio (leggi qui), gli impianti della sciovia Giardina (Uranio) in frazione San Giacomo e proprietà del Comune.

L’affidamento, tramite procedura negoziata indetta dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione Montana valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida, è stata pubblicata negli scorsi giorni sul sito dell’ente.

L’associazione, unica ad aver presentato un’offerta, avrà la gestione fino al 31 maggio di quest’anno, con possibilità di rinnovo.

Ad annunciarlo, nel corso del consiglio comunale di questa sera, venerdì 31 gennaio, il sindaco Emiliano Negro che ha fatto il punto sugli ultimi mesi: "Abbiamo lavorato molto nel periodo di natalizio e ne sono lieto, abbiamo ospitato una festa con circa 2mila persone, organizzata con tavolo tecnico e organizzatori per lo svolgimento, grazie alla collaborazione con la Prefettura e i Carabinieri.

In paese abbiamo affrontato la mancanza momentanea del dottor Formaggini, cui auguriamo una pronta guarigione. Grazie a un grande lavoro dell'AslCn1, nella figura della dott.ssa Chiozza, che ha preso a cuore la situazione, abbiamo trovato una sostituta temporanea, la dott.ssa Federica Griseri che ha accettato l'incarico, fino al 23 febbraio, che ringraziamo e accoglieremo al meglio. Come avrete letto è stata costituita l'associazione "Essere Sangiacomo", che con i suoi 35 soci fondatori, è quella che conta più membri fondatori".

Sulla nuova gestione degli impianti il primo cittadino ha detto: "Abbiamo mandato una ventina di inviti a ditte che potevano essere idonee, ma solo l'associazione Essere San Giacomo ha risposto, sono felicissimo che si siano fatti avanti, partecipando al bando. Terminato l'iter burocratico il Comune potrà poi con l'affidamento, si tratta di una notizia importantissima per il territorio e per l'indotto del mondo dello sci. Avere oltre alle sciovie dell'Alpet un secondo gestore, anche se non nella totalità degli impianti a disposizione del comune, per noi è fondamentale".

Il consiglio comunale ha poi votato e approvato all'unanimità la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, con lo scioglimento di quella in essere con i comuni di Ormea, Montaldo Mondovì, Roburent e Rocca Cigliè e l'approvazione della nuova tra i Comuni di Ormea, Roburent, Rocca Cigliè, Viola e Nucetto.