Allerta gialla per temporali sulla provincia di Cuneo

Dal pomeriggio di oggi martedì 19 agosto fino a mercoledì 20 agosto la Granda sarà interessata da condizioni di instabilità meteorologica. È quanto emerge dall'ultimo bollettino di allerta meteo-idrologica emesso da Arpa Piemonte martedì alle ore 12:14.

L'allerta gialla per temporali riguarda l'intera pianura cuneese, con fenomeni che si intensificheranno a partire dal pomeriggio odierno. Le condizioni di instabilità partiranno dai rilievi occidentali e sudoccidentali, dove sono previsti localmente intensi rovesci e temporali, che nella seconda parte del pomeriggio si estenderanno alla pianura.

La situazione continuerà anche nella giornata di domani, mercoledì 20 agosto. Sono attesi temporali di forte intensità, in particolare sul settore orientale della regione. I fenomeni più intensi potranno essere accompagnati da raffiche di vento e grandinate.

Lo scenario previsto per la pianura cuneese include possibili locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante, con un'intensificazione dei fenomeni proprio dal pomeriggio odierno.

Si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione e di limitare gli spostamenti non necessari durante le ore di maggiore intensità dei fenomeni.



