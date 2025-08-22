Alba, avanti con il nuovo regolamento rifiuti: “Serve responsabilità, ma sanzioni solo come extrema ratio”

Ad Alba prosegue la fase transitoria del piano rifiuti avviato a luglio con l’introduzione del sacco conforme e il potenziamento dei controlli. L’amministrazione, in accordo con STR e l’Ecosportello, ha scelto un approccio improntato più al dialogo che alla sanzione: i casi di non conformità vengono segnalati ai cittadini con appuntamenti e chiarimenti, per favorire l’adeguamento alle nuove regole.

“In questo mese abbiamo preferito lavorare sulla prevenzione più che sulla repressione – spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo –. Dove possibile si contatta direttamente l’utenza, si chiariscono i dubbi e spesso la situazione si risolve subito. Nella stragrande maggioranza dei casi i cittadini stanno dimostrando senso civico e responsabilità. Le sanzioni, come previsto dal regolamento, ci saranno, ma saranno davvero l’ultima strada, per rispetto di chi già oggi segue le regole”.

Per le utenze non domestiche inadempienti, a settembre arriveranno lettere di avvertimento prima del passaggio a eventuali multe. Discorso più complesso per i condomini, dove le difficoltà organizzative richiedono ancora un margine di tempo.

L’assessore ribadisce che l’obiettivo è arrivare preparati alla revisione del regolamento comunale, prevista in Commissione a inizio settembre e in Consiglio a fine mese, in vista del nuovo appalto per la raccolta rifiuti che scatterà dal luglio 2026.

“Vogliamo arrivare a regime con un sistema che funzioni e che premi chi si comporta correttamente – conclude Cavallo –. È un percorso graduale, ma i risultati dei primi mesi sono incoraggianti e ci dicono che la città sta andando nella direzione giusta”.