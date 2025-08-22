Borgo San Dalmazzo piange la scomparsa del 64enne Oreste Risso, scomparso dopo breve malattia.

Artigiano, nato e sempre vissuto a Borgo Dalmazzo, era molto legato alla famiglia ed ai suoi amici, anche della comunità sarda presente a Borgo San Dalmazzo in un migliaio di componenti, terra di origine dalla moglie Antonella.

Socievole, ben voluto e stimato da tutti, di buona compagnia, ha vissuto per il bene della sua famiglia. Era molto legato anche alla Sardegna ed alla sua comunità borgarina, terra di origine della moglie Antonella che lascia con i figli Elisa con Luca, Marco con Valentina, l’adorato nipote Alex, il fratello Alberto e la sorella Renata con le rispettive famiglie e parenti tutti.

Provenienti dall’ospedale Santa Croce, i funerali si terranno nella chiesa di Gesù Lavoratore a Borgo San Dalmazzo sabato 23 agosto alle ore 15 (settima domenica 7 settembre ore 11, trigesima 28 alle 11).