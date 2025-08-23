 / Cronaca

Cronaca | 23 agosto 2025, 08:00

Cherasco, riaperta la provinciale 661 dopo l’incidente a un autoarticolato

Il mezzo trasportava polvere di carbonio. Illeso il conducente, traffico interrotto per alcune ore, ripristinato dopo un delicato intervento di recupero

Le operazioni di recupero hanno coinvolto tra autogru

Giornata di lavoro intenso a Cherasco per la messa in sicurezza di un autoarticolato che si è ribaltato su un fianco lungo la strada provinciale 661, in via Stura, ieri  poco dopo le 11. L’autista, unico a bordo, è uscito illeso dall’incidente.

Il mezzo, carico di carbon black, una polvere di carbonio destinata all’industria, ha richiesto un delicato intervento di recupero: tre autogru sono state impegnate per riportarlo in carreggiata. Durante le operazioni una corsia è rimasta chiusa al traffico, con conseguenti rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Croce Rossa di Alba, la Polizia Stradale, la Polizia locale di Cherasco e la squadra dei Vigili del Fuoco di Alba, che hanno coordinato le attività di sicurezza.

La viabilità sulla provinciale è stata riaperta ieri sera, una volta concluse le manovre di rimozione e ripristino della strada.

redazione

