Cherasco, riaperta la provinciale 661 dopo l’incidente a un autoarticolato

Giornata di lavoro intenso a Cherasco per la messa in sicurezza di un autoarticolato che si è ribaltato su un fianco lungo la strada provinciale 661, in via Stura, ieri poco dopo le 11. L’autista, unico a bordo, è uscito illeso dall’incidente.

Il mezzo, carico di carbon black, una polvere di carbonio destinata all’industria, ha richiesto un delicato intervento di recupero: tre autogru sono state impegnate per riportarlo in carreggiata. Durante le operazioni una corsia è rimasta chiusa al traffico, con conseguenti rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Croce Rossa di Alba, la Polizia Stradale, la Polizia locale di Cherasco e la squadra dei Vigili del Fuoco di Alba, che hanno coordinato le attività di sicurezza.

La viabilità sulla provinciale è stata riaperta ieri sera, una volta concluse le manovre di rimozione e ripristino della strada.