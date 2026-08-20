 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 20 agosto 2026, 16:59

Scontro tra due mezzi pesanti prima dell'Olla a Gaiola: uno finisce fuori strada

I due autisti coinvolti nell'incidente non sarebbero rimasti feriti gravemente. Si segnalano code e rallentamenti al traffico

Scontro tra due mezzi pesanti prima dell'Olla a Gaiola: uno finisce fuori strada

Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, sulla strada statale 21 del "Colle della Maddalena". 

A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti, nel territorio comunale di Gaiola, all'altezza della curva prima del ponte dell'Olla, in direzione Demonte.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16, uno dei due mezzi è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere le operazioni di messa in sicurezza, il personale sanitario e le forze dell'ordine. I due autisti coinvolti nell'incidente non sarebbero rimasti feriti gravemente.

Si segnalano code e rallentamenti al traffico.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium