Scontro tra due mezzi pesanti prima dell'Olla a Gaiola: uno finisce fuori strada

Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, sulla strada statale 21 del "Colle della Maddalena".

A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti, nel territorio comunale di Gaiola, all'altezza della curva prima del ponte dell'Olla, in direzione Demonte.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16, uno dei due mezzi è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere le operazioni di messa in sicurezza, il personale sanitario e le forze dell'ordine. I due autisti coinvolti nell'incidente non sarebbero rimasti feriti gravemente.

Si segnalano code e rallentamenti al traffico.