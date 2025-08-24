XXVIII “Ruota d’Oro Storica”: il fascino dei motori d’epoca torna a Cuneo

Il rombo dei motori storici tornerà a risuonare tra le valli e le pianure cuneesi con la XXVIII edizione della “Ruota d’Oro Storica”, manifestazione turistico-culturale organizzata dalla Scuderia Veltro e inserita nel calendario nazionale dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano).

L’appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, con base a piazza Galimberti, cuore pulsante della città.

La “Ruota d’Oro” non è una semplice rievocazione automobilistica: è un viaggio tra paesaggi, cultura e tradizione, capace di unire collezionisti e appassionati.

Le vetture e le moto ammesse – immatricolate entro il 2004 e in possesso di certificato di rilevanza storica – percorreranno circa 180 chilometri su strade panoramiche, alternando tappe turistiche a prove di abilità cronometrata.

Il programma



Sabato 13 settembre i riflettori saranno puntati sulle due ruote: dalle ore 8.30 il raduno dinamico dei motocicli in piazza Galimberti, seguito dalla partenza per un percorso turistico tra le valli cuneesi. Nel pomeriggio, spazio alle auto: dalle 15.00 verifiche tecniche e consegna dei road book, mentre alle 17.00 scatteranno le prove di abilità presso lo stabilimento Michelin, valide per il Trofeo Sandro Dutto, seguite da un’apericena allo Sport Club Michelin di Ronchi.

Domenica 14 settembre entreranno in scena le auto storiche: dalle 8.30 l’accoglienza e le ultime verifiche in Piazza Galimberti, poi alle 9.31 la partenza ufficiale della “Ruota d’Oro” lungo un itinerario che toccherà la Pianura Saluzzese e il Pinerolese, con prove di abilità facoltative. Suggestiva la sosta a Cavour presso l’agriturismo “Cascina Smiraglia”, con la visita al Museo Etnografico del circuito “Musei ASI”. Nel pomeriggio, rientro a Cuneo e gran finale con la prova al millesimo di secondo in Piazza Galimberti, valida per il Trofeo Città di Cuneo, seguita dalla premiazione.

La partecipazione è aperta a vetture storiche e a motocicli di particolare interesse collezionistico. Per iscrizioni e dettagli: www.ruotadoro.it – www.scuderiaveltro.it oppure contattare la Scuderia Veltro al numero 338.6262815.



