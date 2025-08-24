Nel 2024 in Piemonte spesi quasi 7 miliardi in beni durevoli, 900 milioni in provincia di Cuneo

Il mercato dei beni durevoli in Piemonte, nel 2024, ha raggiunto i 6,74 miliardi di euro di spesa complessiva con una variazione del +3,6% sull’anno precedente, tra gli incrementi più bassi in Italia, e 17° posto fra le venti regioni dello Stivale. Secondo i dati dell’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione, il ritmo di crescita è più lento sia rispetto al +4,5% della media nazionale che rispetto a quella del Nord-Ovest.

Come spiegato da Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic, “a trainare la crescita è stata il comparto della mobilità, in particolare gli acquisti di autoveicoli usati, con un aumento del 10,6%, lievemente superiore alla media nazionale. In crescita anche la spesa per motocicli e per auto nuove, in quest’ultimo caso molto più contenuta rispetto alla macroarea e all’Italia soprattutto per effetto della contrazione di questa voce di spesa rilevata a Torino (-2,6%). Ha chiuso il 2024 in aumento anche la spesa per elettrodomestici, ma le altre voci di spesa sono in ripiegamento”. Nel dettaglio, gli abitanti del Piemonte hanno impiegato risorse pari a 2,21 miliardi di euro per le auto usate, 1,58 miliardi per le nuove (+2,3%) e 190 milioni per le due ruote (+6,6%). I consumi di elettrodomestici sono in positivo del +2,7% a 443 milioni, in negativo tutti gli altri segmenti della casa: i mobili a -0,9% (1.51 miliardi), l’information technology a -2,3% (168 milioni), la telefonia a -2,6% (527 milioni) e l’elettronica a -4,8% (104 milioni).

Nel 2024 una famiglia piemontese ha destinato in media 3.334 euro per gli acquisti di beni durevoli (+3,5% sul ’23), valore superiore di quasi 390 euro alla media italiana (2.946 euro). A livello provinciale spicca la posizione di Biella che, con 3.806 euro per famiglia, si colloca al 2° posto tra tutte le province italiane, preceduta solo da Modena. All’estremo opposto si colloca invece Torino, con 3.210 euro di spesa per famiglia, dato inferiore a tutte le altre province piemontesi. Per quanto riguarda i consumi complessivi in Piemonte, ben cinque province (Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli) hanno avuto una crescita che oscilla fra il +5,1% e il +5,4%, sopra alla media nazionale. Dopo Torino, per volume di acquisti c’è Cuneo.

(Claudio Bardazzi - responsabile Osservatorio Findomestic)

I CONSUMI DI BENI DUREVOLI A CUNEO VERSO I 900 MILIONI DI EURO

Nel corso del 2024, gli abitanti di Cuneo e provincia hanno speso 879 milioni di euro in beni durevoli, il 3,4% in più rispetto all'anno precedente (3.344 euro a famiglia, +3,3% sul ‘23). La tendenza del comparto auto è positiva, ma con crescite che non superano mai le medie nazionali. In particolare, sono stati investiti 218 milioni di euro in auto nuove, con un aumento del +4,4% che rappresenta il terzo dato più basso a livello regionale, mentre per le auto usate la spesa è cresciuta del +7,7% (penultimo incremento in Piemonte) arrivando a 292 milioni di euro. Più robusta l’espansione dei motoveicoli, con un giro d’affari di 32 milioni di euro a +11,6% (secondo posto in regione). A fronte di un calo del 5,1% nel fatturato di elettronica di consumo, con acquisti di 13 milioni di euro, i cuneesi hanno dimostrato una preferenza per gli elettrodomestici per cui hanno speso il 2,9% in più rispetto al 2023: 56 milioni di euro in totale. Il segmento del mobile è in contrazione dell’1,7% (volume passato da 186 a 183 milioni di euro), perdono anche l’information technology (-2,9%, seconda peggior flessione in regione, a 22 milioni) e la telefonia (-2,6% a 63 milioni).