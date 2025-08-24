Si avvicina la Festa Patronale di San Giuliano a Roccabruna

La prossima settimana la comunità di Roccabruna si preparerà a celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa Patronale di San Giuliano. Anche nel 2025, la piazza del paese si anima con profumi, suoni e colori, regalando ai residenti e agli ospiti 4 giornate dense di allegria, condivisione e tradizione.

L’atmosfera della festa si respira già dal venerdì, quando la convivialità prende vita attorno al forno a legna. Il celebre appuntamento “Pizza in Piazza” invita tutti a gustare una pizza fragrante, perfetta per dare il via ai festeggiamenti in compagnia. La serata prosegue con l’apertura ufficiale della lotteria, dove la fortuna può sorridere a chi decide di tentare la sorte.

A rendere ancor più speciale il venerdì, non manca la musica: sul palco, un tributo agli indimenticabili 883 con i PMI trasporta tutti nel tempo delle grandi hit, mentre i più golosi possono approfittare della “Burgermania No Stop”, che promette hamburger per tutta la sera.

Ma la festa non si ferma: il sabato mattina accoglie il primo “Torneo delle 3B”, un’originale sfida che mette in gioco bocce, belotte e balilla. Nel corso della giornata, il servizio bar offre hamburger e patatine, per non lasciare nessuno a bocca asciutta.

La domenica mattina si apre con la solenne celebrazione della Messa dedicata a San Giuliano, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese. Nel pomeriggio, spazio ai giochi e alle attività per bambine e bambini, con animazione e premi pensati per i più giovani. La serata si conclude con SanGiu’s Pasta offerta dall’organizzazione (max 100 posti, bevande escluse).

Nel primo pomeriggio di lunedì è in programma il torneo di bocce. La festa si conclude con la tradizionale estrazione finale della lotteria, attesa da grandi e piccini, e un brindisi collettivo che suggella i festeggiamenti, lasciando alla comunità il ricordo di giorni vissuti insieme all’insegna dell’amicizia e dell’identità locale. Sempre lunedì sera avremo tutti gli occhi all’insù per ammirare lo spettacolo pirotecnico e ci sarà la serata con i JOHN DEER!

Di seguito il programma completo di questa straordinaria festa, dove ogni momento è pensato per celebrare la gioia di stare insieme.