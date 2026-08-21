Semplici abitudini digitali che possono proteggere i tuoi account online

Dalle email alle app bancarie, fino ai social media, utilizziamo la stessa identità digitale per decine di servizi. Ecco perché la sicurezza degli account online merita più attenzione di quanta ne riceva di solito, soprattutto ora che le nostre vite si stanno spostando sempre più nello spazio digitale.

Non sono necessarie competenze tecniche per garantire la sicurezza del tuo account. Bastano poche semplici azioni per fare una grande differenza, spesso molto più di quanto qualsiasi software possa mai fare. Non si tratta di complicare le cose, ma di chiudere tutte le falle che gli hacker usano per infiltrarsi nel tuo sistema.

Prima di esaminare cosa funziona davvero, è utile capire perché la sicurezza digitale è così importante e cosa c'è realmente in gioco.

Perché la sicurezza degli account online è importante

Ogni nuovo account, che sia per lo shopping online o per lo streaming, contiene una parte di te. Il tuo nome, il tuo comportamento, le tue informazioni di fatturazione, le tue abitudini: tutto può essere ricostruito insieme a informazioni che di solito non vengono prese in considerazione. È importante proteggere le proprie informazioni private e la privacy online non solo dalle frodi, ma anche dalla divulgazione su Internet, che continua a richiederle.

Una violazione di un account può innescare ulteriori violazioni, poiché una password rubata consente l'accesso a quasi tutti gli altri account registrati a quell'indirizzo email. Sottovalutiamo quanto siano interconnesse le nostre vite virtuali finché non ci accorgiamo che un semplice collegamento al nostro account ci dà accesso ad altri account che sembravano separati.

Ecco perché non è esagerato cercare di proteggere i propri account online, anche se richiede troppo tempo. È una cosa assolutamente razionale da fare per evitare di perdere tutti i propri soldi, le proprie foto personali, i documenti necessari per lavoro e così via.

Gli errori più comuni che le persone commettono

Le minacce poste dalle vulnerabilità della sicurezza digitale possono non concretizzarsi con complessi metodi di hacking, ma semplicemente con errori umani. Ogni giorno, le persone spesso dimenticano le basi della sicurezza perché è più facile che essere prudenti.

È un errore pensare che il proprio account sia troppo insignificante per i criminali informatici. Bisogna imparare a riconoscere questi piccoli errori come il preludio al furto di account e di identità, al fine di proteggere i propri dati personali.

Essere consapevoli di queste pratiche comuni è sufficiente per creare un'esperienza online sicura. Di seguito sono elencati alcuni degli errori più comuni da evitare in materia di sicurezza online:

Molte persone riutilizzano la stessa password su diverse piattaforme, il che significa che una violazione su un sito web minore può esporre tutti i servizi collegati.

Gli utenti spesso si affidano a frasi semplici, date di nascita o combinazioni di lettere facili da indovinare, che gli attacchi brute-force automatizzati possono decifrare in pochi secondi.

Spesso si tende a rimandare gli aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni, lasciando vulnerabilità note e falle di sicurezza esposte a software dannosi.

Le persone tendono a cliccare sui link senza verificarli o ad aprire gli allegati delle email, esponendo così i propri sistemi ad attacchi di phishing e malware.

A volte, gli utenti dimenticano di disconnettersi dai computer in luoghi pubblici, consentendo così ad altri utenti di accedere ai propri dati privati.

Perché il riutilizzo delle password crea un rischio per la sicurezza

Usare di nuovo la stessa password sembra facile e conveniente, ma trasforma un errore minore in uno più grande. Nel caso in cui il particolare sito web che utilizzi venga violato, cosa che accade molto più frequentemente di quanto si pensi, non ci fermeremo qui. Proverà tutti gli altri siti Web principali con la stessa combinazione di nome utente e password.

Questo metodo, spesso chiamato credential stuffing, funziona perché molte persone riutilizzano le proprie password senza pensarci. Una buona sicurezza delle password dipende dalla rottura di questo ciclo, dal momento che anche una sola password riutilizzata può esporre tutto, dalla tua email al tuo servizio bancario online, a seconda di quanto lontano è disposto a spingersi l'aggressore.

La scomoda verità è che raramente si scopre subito una violazione. La tua password potrebbe già circolare da qualche parte online mentre la usi ancora ogni giorno, completamente ignaro che l'account che pensavi fosse sicuro è già stato compromesso altrove.

Come creare e gestire password sicure

Essere consapevoli dei pericoli è inutile se non si traduce in un cambiamento di comportamento. Creare e gestire password efficaci non deve essere eccessivamente complicato e, una volta instaurata una buona routine, diventerà presto automatico e parte integrante del comportamento quotidiano, anziché qualcosa da fare solo a posteriori.

Tenendo presente questo, ecco i passaggi pratici che fanno davvero la differenza quando si tratta di creare password di cui ci si può fidare.

Crea password più lunghe e univoche

L'importanza della lunghezza supera quella della complessità. Sarà molto più difficile decifrare una password lunga composta da una frase casuale o da diverse parole non collegate tra loro rispetto a una breve composta da simboli complessi. Utilizzare una password univoca per ogni account elimina il rischio di compromettere l'intera presenza online violando un solo account.

Use a Password Manager

Ricordare dozzine di password uniche non è realistico per la maggior parte di noi. E questo è esattamente il problema che una getione password risolve. Genera e memorizza credenziali forti per te, quindi non è più necessario memorizzarne nessuna. Ciò rende molto più facile attenersi alle buone abitudini piuttosto che ricorrere alle scorciatoie.

Aggiorna le password quando necessario

Non è necessario modificare tutte le password in una sequenza temporale prestabilita. Tuttavia, le password devono essere modificate ogni volta che qualcosa sembra sospetto, come ricevere un avviso di violazione o rilevare attività insolite nel tuo account. Ciò ridurrà al minimo l'impatto della password compromessa su di te.

Anche una password complessa e ben gestita può comunque essere divulgata senza colpa tua. È proprio qui che un ulteriore livello di protezione diventa il vero salvatore.

Autenticazione a due fattori e altre misure di protezione

Anche la password più sicura non è infallibile da sola, ecco perché aggiungere un secondo livello di verifica è così importante. Questo passaggio aggiuntivo significa che, anche se qualcuno si impossessa della tua password, non potrà comunque accedere al tuo account senza un'ulteriore informazione che solo tu dovresti conoscere.

L'autenticazione a due fattori viene solitamente implementata tramite codici inviati al tuo telefono da un'app di autenticazione o tramite una chiave di sicurezza fisica. Sebbene ciò possa aggiungere un paio di secondi al tempo di accesso, vale sicuramente la pena di fare questo piccolo sforzo per tenere lontani gli intrusi dai tuoi account importanti, come la posta elettronica e le app finanziarie.

Oltre all'autenticazione a due fattori, è possibile implementare altre forme di protezione, come gli avvisi di accesso e l'identificazione del dispositivo. Questi strumenti bloccano gli accessi non autorizzati e ti avvisano immediatamente in caso di attività sospette.

Come riconoscere il phishing e altre minacce online

Password e codici di verifica possono proteggere il tuo account dagli attacchi solo se non li fornisci mai volontariamente, cosa che invece gli attacchi di phishing cercano di farti fare. Questi attacchi sono così ben congegnati da poter ingannare anche le persone più prudenti, rubando la tua identità digitale con un solo clic.

Questi tentativi non sono rari né isolati. Non molto tempo fa, una grave truffa online è costata a un ente di assistenza sociale italiano 194.000 euro. Questo è un chiaro monito: queste minacce prendono di mira organizzazioni e persone reali, non solo individui distratti che navigano casualmente online.

Imparare a riconoscere i segnali di allarme, come un linguaggio incalzante, mittenti sconosciuti e/o link che non corrispondono al sito web da cui affermano di provenire, è fondamentale. In caso di dubbio, è sempre più sicuro visitare un servizio direttamente tramite il suo sito web ufficiale piuttosto che cliccare su un link ricevuto.

Acquisire migliori abitudini digitali

Una buona sicurezza digitale è qualcosa che va mantenuta nel tempo. Pertanto, acquisire alcune abitudini di sicurezza di base rende molto più facile rimanere protetti. Queste abitudini non richiedono competenze tecniche, ma solo un po' di costanza.

Insieme a password complesse e all'autenticazione a due fattori, queste semplici abitudini di sicurezza informatica funzionano bene insieme per mantenere i tuoi account realmente protetti giorno dopo giorno.

Dedica qualche minuto a rivedere le impostazioni di sicurezza dei tuoi account sulle piattaforme che usi di più, poiché le opzioni di privacy e di accesso cambiano spesso senza preavviso.

Controlla regolarmente la tua attività di accesso in modo da poter individuare eventuali sessioni o dispositivi sconosciuti prima che diventino un problema più serio.

Mantieni aggiornati i tuoi dispositivi, poiché molte patch di sicurezza correggono le vulnerabilità che gli hacker cercano attivamente.

Proteggi prima di tutto il tuo account di posta elettronica, poiché di solito è il punto di recupero per la maggior parte degli altri account.

Fai attenzione quando usi reti Wi-Fi pubbliche, poiché queste reti rendono più facile per qualcuno nelle vicinanze intercettare i tuoi dati.

Elimina gli account vecchi che non usi più, in modo che le credenziali di accesso dimenticate non rimangano lì a rappresentare un rischio inutile.

In breve, è tutto qui. Proteggere i propri account non richiede una vigilanza costante o competenze tecniche avanzate, ma solo alcune abitudini consolidate nel tempo. Dalle password più sicure all'autenticazione a due fattori, passando per un sano scetticismo verso i link sospetti, piccoli accorgimenti contribuiscono a una maggiore sicurezza online, un aspetto che vale la pena integrare nella propria routine quotidiana.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.