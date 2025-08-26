La Val Tanaro piange la giovane Chiara Arduino, appassionata sportiva e maestra di sci

“Fin lassù…semplicemente grazie”.

Sono queste le parole che lo SciClub Ceva ha scelto di dedicare alla giovane Chiara Arduino che è mancata ieri, lunedì 25 agosto, mentre si trovava in Valle d'Aosta, dove lavorava.

Un momento di grave lutto per Garessio, paese di origine della ragazza e di tutta la Valle Tanaro, che in queste ore fatica a trovare le parole.

Grande appassionata di arrampicata, sci, sport invernali, fin da bambina, ha militato nelle squadre locali, per poi diventare maestra di sci alpino con lo sci club cebano.

Diplomata al “Vasco Beccaria Govone" di Mondovì, dopo un difficoltoso periodo di malattia, nel novembre del 2024 aveva conseguito la laurea all’Università di Torino e ora lavorava a Valtournenche, in Valle d'Aosta.

Sorridente, solare, appassionata, così la ricordano in Valle Tanaro e tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi che, negli anni, hanno conosciuto e imparato ad amare lo sci grazie a lei.

Lascia la mamma Franca e il papà Giancarlo.