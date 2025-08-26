Alba, arrestato ventenne in possesso di 14 dosi di sostanze stupefacenti

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Alba hanno intensificato le verifiche nelle aree maggiormente sensibili della città e dei comuni limitrofi.

Nel corso della nottata, in corso Langhe, l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Alba ha proceduto al controllo di un soggetto albanese classe 2005 che, sin dai primi momenti, ha mostrato un evidente stato di agitazione. A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 14 dosi di sostanza stupefacente del peso complessivo di 6,27 grammi, nonché 335 euro verosimilmente provento azione delittuosa.

L’individuo è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata, a seguito del rito direttissimo, l’arrestato ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti messo in atto dalla Compagnia di Alba.