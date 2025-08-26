Alta Langa “capitale nerd” per un giorno: torna Cortemilia Comics & Games

Se da giorni tenti di sigillare l’Honmoon in macchina o sotto la doccia – magari senza capire bene cosa significhi K-Pop, ma con la certezza che ormai non ti esce più dalla testa – questo weekend la tua destinazione è una sola: Cortemilia. Sabato 30 agosto l’Alta Langa si trasforma di nuovo nella capitale piemontese del fumetto, del gioco e della cultura pop con la seconda edizione del Cortemilia Comics & Games. Dalle 9 alle 20.30 un’intera giornata di tornei, workshop, cosplay e sorprese, ad ingresso gratuito.

Piazza Oscar Molinari è “Zona Games”

Il cuore dell’evento batte nella Zona Games, l’area dedicata a chi ama mettersi in gioco – nel senso letterale del termine. Qui si potrà scegliere tra tornei di Magic e Pokémon (a cura di Tabula Rasa) e postazioni dedicate ai grandi classici del gioco da tavolo e alle novità da scoprire insieme agli amici, senza dimenticare lo spazio per i giochi di ruolo, a partire dall’intramontabile Dungeons and Dragons, che trasformano ogni partita in una storia condivisa. Non importa se sei un pro player o un neofita: in Zona Games quello che conta è l’entusiasmo di lasciare che il dado decida il tuo destino. Piazza Oscar Molinari sarà il luogo perfetto per sfidarsi e stringere nuove amicizie e rivalità.

Non cala mai il sipario sul “Palco Comics”

Il Palco Comics, allestito in via Dante Alighieri, diventerà invece il grande palcoscenico popolare e pop dell’intera giornata. Qui si susseguiranno talk, performance e momenti di spettacolo: un microfono sempre acceso per raccontare storie, dare voce agli ospiti e intrattenere dal mattino al pomeriggio con sapiente alternanza di leggerezza e contenuto. È il posto giusto per fare una pausa tra una partita e l’altra, ma anche per lasciarsi sorprendere: in fondo, non sai mai se sarà il prossimo fumetto che scoprirai a diventare il tuo preferito. Tutto il programma qui.

Iscrizioni aperte per il Cosplay Contest, con PianetaB WebRadio

Cortemilia, per un pomeriggio, diventerà un crocevia di mondi paralleli, dove un elfo potrà camminare accanto a un jedi e un’eroina anime sfidare Batman. Il momento clou per gli appassionati arriva alle 16.15 in via Dante Alighieri, con il Cosplay Contest, per adulti e bambini. A giudicare i costumi e le esibizioni, una giuria d’eccezione: i cosplayers Sumo e Spyro del Team Becilli, Donatella Murtas, curatrice del premio letterario “Il Gigante delle Langhe” e Jacopo Calatroni, attore e doppiatore oltre che cosplayer. A condurre lo show Fabio Aquilino di PianetaB WebRadio. Le iscrizioni sono già aperte online, ma si potrà partecipare anche iscrivendosi direttamente in loco. Il giorno dell’evento è richiesta la conferma di partecipazione. Il palco è vostro, creativi dal pubblico!

Novità 2025 è l’Area Tattoo, per chi sogna un marchio nerd da portare sempre addosso

Ogni festival è pieno di sorprese. Quest’anno la novità a Cortemilia è l’Area Tattoo. Il 30 agosto arriva il momento giusto per tutti quelli che hanno sempre sognato di portare sulla pelle il simbolo della propria saga preferita o hanno un progetto nerd da rendere eterno… Grazie all’arte firmata dall’ago di IlMice Tattoo (Valerio Micellone) e Ray Sam Carter potrete salutare il festival con un segno indelebile che racconta la vostra passione e un incredibile ricordo del Cortemilia Comics & Games. Area Tattoo è un debutto che conferma la volontà di aggiungere sempre nuovi tasselli, edizione dopo edizione, a un mosaico che parla di creatività e identità nerd.

Un grande ritrovo di comunità

Cortemilia Comics & Games non è solo per appassionati incalliti: è un evento che parla a famiglie, curiosi, giovani e meno giovani. È la possibilità di trasformare per un giorno un borgo dell’Alta Langa in un luogo dove le generazioni e le fanbase si incontrano. In questa fusione di linguaggi e passioni, il festival diventa occasione di svago, certo, ma anche di cultura… pop, accessibile e inclusiva. Perché, in fondo, essere nerd oggi non è un’etichetta, è un modo di stare insieme.