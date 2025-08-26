A far fronte alle conseguenza del cambiamento climatico nasce "Clima km 0": il meteo cuneese unito in un solo portale

"Visioni D’Arte - San Giovanni i 3D” è il progetto dell’Associazione San Giovanni che permette di mostrare le opere esposte nella chiesa di San Giovanni Battista di Alba con un’esperienza virtuale immersiva e sorprendente.

Nei venerdì e sabato dal 10 ottobre al 15 di novembre, durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco D’Alba, e nel weekend dei Santi la domenica 2 novembre, sarà possibile prenotare l’esperienza presso lo Spazio San Giovanni, con personale dell’Associazione Turismo in Langa che, oltre a dare le indicazioni per fruire dell’esperienza, saprà rispondere anche a dubbi e curiosità!

Un’avventura diversa dal solito, rivolta a tutti dai 6 ai 99 anni, dalla durata di circa 30 minuti! Il contributo richiesto è di 2 euro a persona.

Le date sono a numero chiuso, per cui è necessario riservare il proprio posto: i venerdì 10 ottobre, 17 ottobre, 24 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, con sessioni alle ore 18 e 19; i sabati 11 ottobre, 18 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre, 15 novembre, con sessioni al mattino alle 10:30 e 11:30 w poi alle ore 18 e 19. Pausa nel ponte dei Santi, con aperture invece la domenica 2 novembre tutto il giorno, con sessioni alle ore 10:30, 11:30, 15, 16, 17.

L’esperienza è prenotabile inviando una richiesta a info@sangiovannialba.it o compilando il form sul sito al seguente link: https://www.turismoinlanga.it/it/visioni-darte-fiera2025/

Il progetto è nato dall’idea dell’Associazione San Giovanni - che dispone dello Spazio San Giovanni adiacente alla chiesa e che si è da sempre fatta promotrice per valorizzare l’edificio ed i suoi beni - di rendere la visita guidata alle opere di arte sacra presenti in San Giovanni fruibile a tutti, in modo dislocato, replicabile e soprattutto immersivo ed emozionale grazie al 3D.

L’idea è nata guardando ad altri esempi di digitalizzazione di arte sacra, quali la Chiesa della Missione di Mondovì oppure il Duomo di Milano o ancora la Cappella Sistina in Vaticano.

Il progetto è stato possibile poiché ha ottenuto un contributo a valere sul PNRR Bando TOCC per il supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale, ed un contributo della Fondazione CRC per la valorizzazione.

Allo scopo di valorizzare e rendere fruibile il patrimonio presente nella chiesa tramite una forma narrativa immersiva (vivibile in prima persona), si è dunque realizzato, in collaborazione con Guido Mignone della I.Com di Vezza D’Alba e l’Associazione Turismo in Langa di Alba, la digitalizzazione di tutte le opere d’arte e della struttura dell’edificio, guidate da una voce narrante e visualizzate in realtà virtuale a 360° e in 3D grazie a visori dedicati.

La visita virtuale è completata da una panoramica storica ed espositiva sui “Maggiori Pittori Rinascimentali” piemontesi, operanti nello stesso periodo del Macrino, come il Gandolfino da Roreto, Gaudenzio Ferrari.

Posti limitati: prenotazione obbligatoria su www.sangiovannialba.it o https://www.turismoinlanga.it/it/visioni-darte-fiera2025

Per i dettagli e i costi visitare www.sangiovannialba.it