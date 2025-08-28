Bra, i vandali non si fermano, presi ancora di mira i murales di Giovanni Botta

Era e vuole essere un messaggio contro l’antisemitismo, ma anche per l’integrazione tra i popoli. Qualcuno, però, non deve averla pensata così. Anche questa volta un murale di Giovanni Botta, dopo quello per Giulia Cecchettin, è stato vandalizzato. Anzi, le opere rovinate a Bra in strada Crosassa sono di più. La prima ad essere deturpata con scritte oscene è quella in cui si vede Anna Frank, la ragazza morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen e che ha lasciato in eredità al mondo il famoso diario.

Conseguenze anche per gli altri murales realizzati sui piloni della tangenziale sempre a tema di pace e tolleranza, che non sono stati risparmiati dall’imbrattamento, ma anche dall’incuria di un luogo che doveva essere un museo a cielo aperto, invece pare abbandonato a se stesso.

Ma per fortuna c’è ancora chi non ci sta e chiede «Di unire le forze per tenere pulita la tangenziale con i dipinti di Giovanni Botta». È ciò che si legge in un post rivolto a tutti sul gruppo Facebook “Passeggiando per Bra, mi ci è cascato l’occhio!”, dove è possibile aderire all’iniziativa di conservazione e difesa delle opere di arte urbana prese di mira da chi non ha di meglio da fare o per noia.

Eppure la giovane ebrea olandese, proprio lei che aveva perso tutto, ci insegna a credere nel futuro, ad apprezzare la gioia dell’istante presente e a guardare al domani con rinnovato ottimismo. Da leggere per credere la sua poesia Aprile, scritta nel 1943, un anno buio in cui imperversava la Seconda Guerra Mondiale e la parola “speranza” era destinata a scolorire come un acquerello: «Prova anche tu, una volta che ti senti solo o infelice o triste, a guardare fuori dalla soffitta quando il tempo è così bello. Non le case o i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, sarai sicuro di essere puro dentro e tornerai ad essere felice».