A Chiusa di Pesio Minions e girasoli regalano allegria a turisti e passanti

Una finestra che si apre su un campo di girasoli abitato dai Minions.

Un mare colorato di fiori regala entusiasmo a turisti e passanti anche in questa grigia giornata di fine agosto. Ha riscosso un enorme successo, richiamando persone da tutta la Granda, l'iniziativa realizzata negli scorsi giorni dal gruppo Ji Agricul da Ciüsa, composto da agricoltori locali che, con l'aiuto di familiari e amici, continuano a stupire con le loro creazioni.

Dopo il coniglio gigante di fieno, simbolo della 25ª edizione di Ciüsa Duvarta, la festa patronale in programma dal 29 al 31 agosto, il gruppo ha dato vita a una nuova creazione: un suggestivo sentiero tra i girasoli piantati nei mesi scorsi lungo il pendio che costeggia via Circonvallazione Vigne, sopra il campo da calcio.

"Il percorso - spiegano -, arricchito da una porta scenografica, un camminamento e una panchina panoramica, invita residenti e visitatori a fermarsi, godere del paesaggio e scattare una foto ricordo. A rendere l’esperienza ancora più divertente, all’interno dell’area spuntano anche i simpatici Minions, pensati per regalare gioia ai più piccoli e un sorriso ai più grandi".

Un'iniziativa apprezzata dai visitatori e che ha ricevuto il plauso dell'amministrazione: "Dietro ogni sorpresa, un grande lavoro di squadra: ecco Ji Agricul da Ciüsa nel sentiero di girasoli, la loro nuova creazione!".