Grave incidente sulla Provinciale 29 a Sommariva del Bosco: 25enne in codice rosso

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto, a Sommariva del Bosco. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.30 lungo la Strada Provinciale 29, nel tratto che collega Sommariva a Ceresole, in direzione Madonna del Pilone.

Coinvolti un’auto e un furgoncino. Ad avere la peggio è stata la giovane conducente dell’automobile, V.B., 25 anni, che ha riportato gravi ferite. La ragazza è stata soccorsa sul posto e successivamente elitrasportata al CTO di Torino, dove è arrivata in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco con una squadra di Alba e i volontari di Racconigi per la messa in sicurezza della strada e la gestione del traffico. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.