A Savigliano la passeggiata “Santorre in campagna” tra natura e memoria

Dopo la visita di mercoledì 13 agosto dedicata ai luoghi in cui visse a Savigliano Santorre di Santa Rosa, in occasione del calendario di eventi organizzati per commemorare i 200 anni dalla morte, sabato 30 agosto dalle 9 alle 12,30 è in programma la visita “Santorre in campagna”.
Durante la mattinata si svolgerà una passeggiata nella campagna saviglianese che ricorderà la figura del patriota come “conte di Santa Rosa” e proprietario di importanti aziende agricole, ma anche come persona amante della natura, delle passeggiate in compagnia di pochi amici o di un buon libro.
Luogo di appuntamento e ritrovo sarà la frazione Palazzo, dove la famiglia Derossi acquistò la tenuta dalla quale presero il titolo di Santa Rosa.
La passeggiata, adatta a tutti, condurrà i partecipanti tra cascine, frazioni e corsi d’acqua accompagnati dalle parole di Santorre che, dall’esilio, sognava il Palas, il suo boschetto e di rivedere il Pievano di San Salvatore.
Il costo è di 2 euro a persona (gratuito per i possessori di Cultura Card).
Prenotazione consigliata in mail a: iat.savigliano@coopculture.it