Eventi | 28 agosto 2025, 16:29

A Savigliano la passeggiata “Santorre in campagna” tra natura e memoria

Sabato 30 agosto, dalle 9 alle 12,30, visita speciale dedicata al conte di Santa Rosa. Proseguono le celebrazioni per il bicentenario dalla morte del patriota risorgimentale con la mostra al Museo Civico Olmo

La casa di campagna di Santorre di Santa Rosa a Savigliano

Dopo la visita di mercoledì 13 agosto dedicata ai luoghi in cui visse a Savigliano Santorre di Santa Rosa, in occasione del calendario di eventi organizzati per commemorare i 200 anni dalla morte, sabato 30 agosto dalle 9 alle 12,30 è in programma la visita “Santorre in campagna”.

Durante la mattinata si svolgerà una passeggiata nella campagna saviglianese che ricorderà la figura del patriota come “conte di Santa Rosa” e proprietario di importanti aziende agricole, ma anche come persona amante della natura, delle passeggiate in compagnia di pochi amici o di un buon libro.

Luogo di appuntamento e ritrovo sarà la frazione Palazzo, dove la famiglia Derossi acquistò la tenuta dalla quale presero il titolo di Santa Rosa.

La passeggiata, adatta a tutti, condurrà i partecipanti tra cascine, frazioni e corsi d’acqua accompagnati dalle parole di Santorre che, dall’esilio, sognava il Palas, il suo boschetto e di rivedere il Pievano di San Salvatore.

Il costo è di 2 euro a persona (gratuito per i possessori di Cultura Card).

Prenotazione consigliata in mail a: iat.savigliano@coopculture.it


 

