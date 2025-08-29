Boves, mozione della consigliera Di Ielsi su vicesindaco e assessore: "Grave ed inaccettabile assenteismo da parte loro"

La consigliera del Comune di Boves Di Ielsi ha presentato una mozione con cui invita il sindaco a dare corso ad un rimpasto di giunta. Oggetto della polemica le assenze del vicesindaco Nadia Tecco e dell'assessore Raffaella Giordano.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della consigliera Enrica Di Ielsi.

Egregio Direttore,

Ho presentato ai primi di agosto una mozione di indirizzo al Consiglio Comunale di Boves per invitare il Sindaco, Matteo Ravera, a dare corso ad un rimpasto di Giunta visto il grave assenteismo della vicesindaco Nadia Tecco e dell’assessore Raffaella Giordano dalle riunioni di Giunta.

Dai verbali delle giunte del primo anno di insediamento della Giunta Ravera risulta un tasso di assenze che per la vicesindaco Nadia Tecco è del 34%, ossia oltre una seduta su tre, mentre per l’assessore Raffaella Giordano si sfiora addirittura il 50% di assenze (20 su 41 sedute) che credo sia un record assoluto in tutta la storia di Boves!

Tale situazione è inaccettabile ed è un pessimo esempio, a maggior ragione se si pensa che tali assenze non sono dovute a motivi di salute atteso che entrambe, come si vede dalle fotografie che pubblicano sempre sui social, sono spesso in viaggio (una anche per motivi di lavoro) e/o in vacanza all’estero.

Credo che nessuna azienda seria e professionale potrebbe permettere a due dei propri dirigenti (una della quali è il numero due della squadra) di marcare così tante assenze.

La giunta è il luogo dove vengono prese tutte le più importanti decisioni sulla vita amministrativa del paese atteso che al Consiglio comunale è ormai delegato solo un ruolo di mero indirizzo generale ed un numero di assenze di tale portata non è accettabile neppure da un punto di vista morale per rispetto a chi invece lavora con impegno.

Non dimentichiamo poi che oggi l’attività amministrativa è retribuita con importi di tutto rispetto.

Quando io ero assessore, nel 2021, il sindaco percepiva 2.130,00 euro al mese, il vice 1.060,00 euro e gli assessori 790,00 al mese; da gennaio 2024, con il decreto Draghi gli importi sono praticamente raddoppiati; il sindaco Ravera oggi percepisce 4.000,00 mensili, la vice Nadia Tecco 2.000,00 euro al mese e gli assessori ben 1.800,00 mensili. Le giunte hanno di norma cadenza settimanale e durano due o tre ore; come si spiega un tale livello di assenze mai visto prima a Boves?

Di fatto tutti sanno che chi in realtà è sempre presente e sopperisce alle assenze delle altre nell’organizzazione degli eventi e delle manifestazioni, è la consigliera Irma Goletto che però non percepisce alcuna indennità essendo solo consigliera; ritengo che questo modus operandi dell’attuale Giunta debba finire e che nel prossimo consiglio il Sindaco annunci un rimpasto di giunta perché in caso contrario, come spesso avviene in Italia, avremmo la prova che chi non lavora viene premiato mentre chi in realtà si impegna viene "ripagato" con qualche pacca sulla spalla e qualche post di ringraziamento che suona davvero come beffardo.

Sono anche curiosa di vedere cosa dirà l’altra minoranza che fa capo ad Angelo Pellegrino, Costanza Lerda e Franco Macario che fino ad oggi ha fiancheggiato la maggioranza arrivando addirittura a votare l’aumento dell’addizionale Irpef!