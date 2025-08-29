Lutto a Cuneo: deceduto Aldo Tirrito, ex Ispettore dei Vigili del Fuoco

Lutto a Cuneo per la scomparsa, all'età di 63 anni, di Aldo Tirrito, ex Ispettore dei Vigili del Fuoco.

In pensione da qualche anno, era un grande appassionato del suo lavoro, al quale si è sempre dedicato con amore e grande professionalità.

Lascia il papà Salvatore, la sorella Evelina con Dario, parenti, amici ed ex colleghi.

I funerali si svolgeranno lunedì 1 settembre alle 14,30 nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, cui seguirà l'accompagnamento al tempio crematorio di Magliano Alpi. Riposerà nel cimitero di San Rocco Castagnaretta.

Il rosario sarà celebrato domenica 31 agosto alle 17,30 nella parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria.