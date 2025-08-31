 / I più letti della settimana

31 agosto 2025

L'INTERVISTA / Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni): “La vita ha un senso se è spesa per il bene di tutti”

L’esponente di minoranza nel Consiglio comunale del capoluogo ribadisce le battaglie portate avanti per il Santa Croce, piazza Europa, il popolo palestinese, la giustizia sociale, l’ambiente e ricorda la vittoria per la Cuneo-Nizza ferroviaria

Ugo Sturlese con la maglietta in difesa della Cuneo-Nizza ferroviaria

***

L’articolo pubblicato la scorsa settimana da Targatocn sulla mancanza di confronto con i cittadini da parte dei partiti e dei gruppi civici presenti in Consiglio comunale a Cuneo, continua a suscitare dibattito. 

Sul tema interviene Ugo Sturlese, della lista di opposizione Cuneo per i Beni Comuni. “È inutile - sottolinea - chiedere partecipazione alla Giunta. La partecipazione si conquista con l’impegno e con la lotta nelle piazze e sulle strade, come abbiamo sempre fatto noi in questi anni. Tutto il resto è mugugno, che non porta da nessuna parte”.

Su quali azioni avete indirizzato i maggiori sforzi? 

Ci siamo battuti e ci stiamo battendo per mantenere il Santa Croce come Ospedale unico dove è collocato ora, nel centro cittadino, evitando così sperperi di denaro pubblico, poi difendere i cedri di piazza Europa, che tutelano la nostra salute, portare alla luce la sopravvivenza e i diritti del popolo palestinese, sottoposto a un crudele genocidio, lottare per la giustizia sociale e per l’ambiente contro il consumo di suolo e a favore di una mobilità sostenibile”. 

Avete portato a casa qualche risultato? 

La linea ferroviaria Cuneo-Nizza l’hanno salvata i Comitati di base dei cittadini. Sul Regolamento comunale dei Beni Comuni abbiamo ottenuto i patti di collaborazione, che adesso vanno riempiti di contenuti. A volte, la lotta paga”. 

Cosa vuole dire ai cuneesi? 

La democrazia si conquista e si mantiene con l’impegno e con le battaglie. Il capitalismo in crisi regala niente, al massimo ti porta all’economia di guerra. La vita ha un senso se è spesa per il bene di tutti”.


 

Sergio Peirone

