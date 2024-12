Elezione Rsu: Fai Cisl primo sindacato alla Panealba e alla Campari di Canale

Dopo la vittoria presso la Colussi di Fossano arrivano nuove, importanti soddisfazioni per la Fai Cisl Cuneo, che si afferma come primo sindacato nelle elezioni Rsu svolte presso gli stabilimenti Panealba di Cherasco e Campari di frazione Valpone a Canale.

A darne conto la stessa sigla del comparto alimentare, a seguito delle consultazioni tenute nei giorni 3, 4 e 5 dicembre. In entrambi i casi la partecipazione al voto si è attestata su numeri molti alti, arrivando nel caso di Panealba all’81% e all’89% in Campari.

La Fai Cisl ha eletto due rappresentanti su quattro disponibili in Panealba, con Stefano Boniforte e Alessandro Mazzucco.

Ancor più netto il primato in Campari dove, secondo i dati resi noti dalla stessa segreteria provinciale, la Fai Cisl ha riportato 79 suffragi su 115 votanti, ottenendo 3 delegati su 4: oltre al riconfermato Gian Michele Morello, sono stati eletti Piera Ternavasio e Orazio Salsetta.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai nostri Rsu Panealba e Campari. Accogliamo con particolare soddisfazione nella nostra squadra i neo eletti delegati sindacali in Panealba, scelti dai colleghi a seguito delle prime elezioni RSU nella storia dell’azienda, e ringraziamo con gratitudine le RSA uscenti Enrico Carmelo Cammarata e Roberto Broggio, che sono stati in questi anni un importante punto di riferimento per tutti le lavoratrici e lavoratori dell’azienda”, commenta Antonio Bastardi, segretario generale Fai Cisl Cuneo (nella foto sotto).

“Di grande valore anche la vittoria presso lo stabilimento Campari di Canale, che conferma il buon lavoro svolto dalla nostra federazione negli ultimi anni, con la conferma di Gian Michele Morello e i volti nuovi di Piera Ternavasio e Orazio Salsetta”, afferma il sindacalista. “La Fai Cisl Cuneo non smetterà di lavorare nel prossimo futuro, tanto in Panealba quanto in Campari, per aumentare la qualità della vita in azienda, i diritti, il salario. Senza tuttavia mai abbandonare lo stile propositivo che ci ha sempre contraddistinto, convinti come siamo che la credibilità e la fiducia che le lavoratrici e lavoratori nutrono verso la nostra federazione si costruiscono giorno per giorno, attraverso una presenza costante, sul luogo di lavoro e anche fuori, con tutti i servizi e le tutele che la nostre sedi possono offrire”.