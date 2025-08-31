Spotorno, successo per la 31ª edizione di “SpotornoComics – La Notte delle Vignette”

Non è la prima volta che dedico un articolo a questo particolarissimo evento che, nato negli anni ’90, ottiene ad ogni edizione una grande partecipazione di pubblico. L’anno scorso, l’appuntamento fu – ahimé - funestato dal maltempo. Il meteo di questo ultimo scorcio di agosto è stato, per fortuna più magnanimo.

Spotorno, il 24 agosto scorso, è riuscita a vivere la sua annuale rassegna nazionale di satira e umorismo organizzata dal Comune e dall’Assessorato al Turismo. La 31ª edizione di “SpotornoComics – La Notte delle Vignette” ha richiamato anche stavolta in Piazzetta del Sorriso un pubblico numeroso, che si è soffermato fino a tarda notte per assistere alle performance di quindici vignettisti e fumettisti professionisti.

La locandina di “Spotorno Comics” 2025

Gli artisti, coordinati da Roby Giannotti, ideatore della manifestazione e vignettista storico della Gazzetta dello Sport, hanno regalato al pubblico disegni e caricature, ispirandosi al tema di quest’anno, ovvero “Io e I.A.”, un modo per riflettere con ironia sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Il contributo della nota disegnatrice Lola Airaghi al tema “Io e I.A.”. Titolo: Vacanze Intelligibilmente Artificiali (Km0 )



Come sempre, non è mancato il concorso di disegno per bambini organizzato con il Lions Club Spotorno-Noli-Bergeggi-Vezzi-Portio, sostenuto anche dall’Associazione Albergatori e dai Bagni Marini. I piccoli disegnatori si sono peraltro confrontati con lo stesso tema affrontato dagli adulti.



Qualche giorno prima, lunedì 18 agosto, i più piccoli hanno potuto partecipare anche ai laboratori gratuiti di fumetto organizzati presso i bagni “Torino Palace” e “Astoria”.



“La Notte delle Vignette ha un ‘nonsoché’ di magia che ci incanta, ci trattiene e ci emoziona” - ha commentato l’assessora al Turismo Cristiana Sechi - “Le matite, i pennarelli colorati, i pennelli che si muovono sul foglio bianco fanno una sorta di incantesimo che blocca, rapisce, che fa dimenticare il quotidiano, fa volare verso mondi lontani nelle mani capaci dell'artista scelto. Tutto questo è Spotorno Comics, un abbandono dei pensieri per un volo di fantasia. I temi sono sempre diversi. Negli anni ne sono stati proposti di tutti i generi” – ha detto ancora l’assessora - “con una particolare attenzione agli eventi del momento. Quest'anno non poteva mancare l'Intelligenza Artificiale, un nuovo mondo, a molti ancora sconosciuto, capace di migliorare o peggiorare le cose a seconda del suo utilizzo. A Spotorno Comics, tutto quello che potremmo fare, dire, scrivere e disegnare sul tema dell' IA, sarà creato utilizzando sempre e comunque lo strumento più importante, la nostra fantasia.”



Tra i fumettisti e vignettisti protagonisti di questa edizione, oltre al già citato Giannotti, ci sono anche Lola Airaghi, Athos Careghi, Dino Aloi, Franco Buffarello, Pierpaolo Perazzolli, Marco Fusi, Milko Dalla Battista, Elizart, Gianni Soria, Giancarlo Sartore, Julien Fenoglio, Moreno Chiacchiera, Luca Ricciarelli e Carlo Sterpone.

La manifestazione ha potuto contare, oltre che sul sostegno dell’amministrazione comunale, anche sulla collaborazione di numerose realtà locali e di Radio Onda Ligure 101. Come da tradizione, ogni artista partecipante ha ricevuto una delle bottiglie da collezione della Cantina Vini Sancio, che recano un’etichetta disegnata per l’occasione proprio dallo stesso Giannotti.

La bottiglia “Spotorno Comics” 2025

