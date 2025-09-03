Cuneo, si ripristina il parcheggio tra via Bongioanni e piazza della Costituzione

È partito a inizio settimana il cantiere volto al ripristino di una porzione del parcheggio tra piazza della Costituzione e via Bongioanni. I lavori si sono resi necessari in seguito ad un importante cedimento, causato dall’assestamento del terreno in prossimità degli interrati del condominio di fronte.

Le lavorazioni prevedono lo smontaggio della pavimentazione esistente, uno scavo di circa un metro, la realizzazione di una soletta in cemento armato, il riporto di nuovo terreno, la sua compattazione e la posa della pavimentazione superficiale.

La durata prevista del cantiere è di 90 giorni, i lavori - dell’importo di 67 mila euro oltre all’Iva e agli oneri previsti dall’appalto - saranno eseguiti dalla ditta Massucco Costruzioni di Cuneo.