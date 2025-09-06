Alla scoperta della storia tra le vette: in valle Varaita camminata sul Monte Peyron

Il CAI Monviso – sezione di Saluzzo, in collaborazione con Fusta Editore e la Libreria Alpina, organizza per domani, domenica 7 settembre, una camminata storica verso il Monte Peyron ai 2.406, un’occasione unica per scoprire luoghi che raccontano pagine fondamentali della storia dell’alpinismo.

L’escursione sarà guidata dagli esperti del CAI Ivo Caporgno, Paolo Bertacco e Serena Colombo, insieme a Paolo Calvino, scrittore e divulgatore storico, che lungo il percorso illustrerà le vicende legate al Vallo Alpino e alle fortificazioni ancora visibili.

A oltre ottant’anni dagli eventi dell’8 settembre 1943, il tragitto attraverserà scenari che videro la costruzione delle opere difensive, l’aggressione fascista alla Francia, lo sbandamento del Regio Esercito e la nascita delle formazioni partigiane.

Il percorso si snoda nei boschi dell’Alta Valle Varaita, fino a raggiungere la vetta del Monte Peyron, una spettacolare rocca panoramica da cui si godono viste sul Lago di Pontechianale, sul Monviso e sulle cime circostanti.

La camminata parte da Pontechianale a quota 1.614 metri e arriva fino alla vetta a 2.406 metri, con un dislivello complessivo di 792 metri. La durata prevista dell’escursione è di 5-6 ore, su terreni di varia esposizione, con difficoltà escursionistica (E).

La giornata avrà inizio alle 7,45 con il ritrovo alla stazione ferroviaria di Saluzzo per chi desidera condividere il viaggio, mentre la partenza ufficiale dell’escursione sarà alle 9 dal parcheggio della seggiovia di Pontechianale.

Il rientro è previsto intorno alle 16, con un momento di convivialità presso la Libreria Alpina di Casteldelfino, dove sarà offerto un rinfresco.

Per partecipare è consigliato un abbigliamento adatto al trekking, con scarponcini, bastoncini, pranzo al sacco e acqua, e si richiede esperienza di progressione in quota per affrontare il dislivello di circa 800 metri.

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il form del CAI: https://forms.gle/CqjZpCH3xzgucaZU7

Per informazioni: 338-785 7390 (Paolo) o librerialpina@fustaeditore.it