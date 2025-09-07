 / I più letti della settimana

Una linea ferroviaria tra Garessio e Albenga al posto dell’Armo-Cantarana

La proposta del Comitato per la valorizzazione di Ferrovie e Tramvie in Alto Tanaro e Ponente Ligure

Una ferrovia tra Garessio e Albenga al posto dell’Armo-Cantarana. È questa la proposta avanzata dal Comitato per la valorizzazione di Ferrovie e Tramvie in Alto Tanaro e Ponente Ligure

La proposta, che riprende e aggiorna un progetto discusso già da decenni, mira a creare una nuova linea ferroviaria di circa 25 chilometri che colleghi la stazione di Garessio (sulla linea Ceva-Ormea) alla nuova stazione litoranea di Bastia d'Albenga. Il comitato sostiene che questa soluzione offrirebbe una valida alternativa al traffico su gomma, risolvendo i problemi di congestionamento stradale sulla Riviera e al contempo valorizzando l'entroterra, sia per il trasporto merci (riduzione dei costi e impatto ambientale) che per il turismo. La ferrovia collegherebbe direttamente il sud del Piemonte con la costa ligure, facilitando gli spostamenti e lo sviluppo economico delle aree interne.

La linea ferroviaria Garessio-Albenga viene vista come una soluzione più efficace e sostenibile rispetto al progetto dell’Armo-Cantarana. Secondo il Comitato, un collegamento su rotaia si inserirebbe meglio nel contesto di una mobilità moderna, che punta a ridurre le emissioni di carbonio e a migliorare l'efficienza dei trasporti. La proposta si inserisce, inoltre, nel quadro delle politiche europee che prevedono il trasferimento di una quota sempre maggiore di traffico merci dalla strada alla ferrovia.

