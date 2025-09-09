 / Cronaca

Cronaca | 09 settembre 2025, 12:05

Entracque, ritrovato in vita e in buone condizioni generali l'escursionista disperso

Le ricerche erano state attivate dalla tarda serata di domenica 7 settembre

Nella foto il Lago Bianco dell'Agnel dove è avvenuto il ritrovamento.

Ritrovato vivo l'escursionista disperso nella zona di Entracque, un uomo residente a Cuneo classe 1962. 

È appena stato riportato a valle l'uomo disperso da domenica 7 settembre. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del Lago Bianco dell'Agnel da parte di una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. 

L'uomo si era smarrito, avendo trascorso due notti all'addiaccio ma era in buone condizioni fisiche. 

In breve tempo è decollato l'elicottero dei Vigili del Fuoco con personale sanitario del Soccorso Alpino che lo ha recuperato trasferito al centro di coordinamento delle ricerche a Entracque.

Il Coordinamento presso sede parco Entracque

