Gaza non è sola: oltre 1.000 manifestanti a Cuneo in corteo (FOTO e VIDEO)

Non basta la pioggia iniziale, a Cuneo, per fermare il corteo pacifico “Gaza non è sola. Dalle piazze al mare, insieme rompiamo l’assedio” promosso da oltre 70 realtà associative, sindacali e politiche, partito alle 14.45 da Corso Giolitti (Bar Bobo) e diretto al Parco della Resistenza, dopo aver attraversato corso Giolitti, corso Nizza e corso Dante.
In testa al corteo, la barca di carta lunga 4 metri che rappresenta la Global Sumud Flotilla, costruita dall’Associazione Tatawelo – Cooperativa Impresa Sociale, che verrà posata ai piedi del Monumento alla Resistenza al termine del percorso. Quindi, dietro allo striscione "Dal fiume al mare - Palestina libera", al grido di "Free, free, Palestine", gli oltre 1.000 partecipanti che hanno risposto all'appello per denunciare il genocidio in corso a Gaza, con bombardamenti continui, un assedio che priva la popolazione di acqua, cibo e cure, e la colonizzazione in Cisgiordania, fatta di espulsioni e violenze quotidiane che cancellano ogni prospettiva di pace e giustizia.
Tra i partecipanti, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l'assessora Sara Tomatis, il consigliere Ugo Sturlese e la consigliere regionale Giulia Marro.
Al termine, una delegazione consegnerà alla Prefettura di Cuneo le richieste: la cessazione immediata delle operazioni militari, la fine dell’assedio, il ritiro dai territori occupati, lo stop alle collaborazioni militari e sanzioni vincolanti contro Israele.
LE REALTÀ ADERENTI
Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo, Comitato Vivere la Costituzione, Centro di Cultura Islamica di Cuneo (CCIC), Donne In Cammino Per La Pace Cuneo e Mondovì, Amnesty International Antenna Di Cuneo, Rete per la Palestina, ANPI Provinciale Cuneo, CGIL Cuneo, Associazione Micò APS, Cuneo Possibile, Federazione provinciale Sinistra Italiana, Cuneo per i Beni Comuni, Siamo Marea, Cuneo Mia, Non Una di Meno Cuneo, Emmaus Cuneo Odv, Presidio di Libera di Cuneo, Partito Della Rifondazione Comunista – Federazione di Cuneo, Tatawelo Cooperativa Impresa Sociale, Potere al Popolo Cuneo, ACLI Provinciale Cuneo, 5stelle Villanova Mondovì, Coordinamento Pace e Giustizia Fossano, Partito Democratico – Federazione Provincia di Cuneo, La Musica contro il Silenzio, Docenti ed Educatori per i Diritti Umani in Palestina – Gruppo Territoriale Cuneo, ARCI Cuneo e Asti, Consulta Multietnica Cuneo, APS LHI BALÒS, 24 h a piedi lungo il Maira – Local March for Gaza, ANPPIA – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, APICEUROPA (Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa), Orizzonti di Pace, LVIA Servizio di Pace, A.C.I.A Associazione Culturale Immigrati Alba odv, Cooperativa Sociale Momo, Cooperativa Sociale Fiordaliso, Cooperativa Sociale Emmanuele, Comunità Papa Giovanni XXIII, ARCI Circolo Rosa Luxembourg, AIFO Cuneo, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau Liguria e Piemonte, Auser Provinciale Cuneo, Anfaa (Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie), APS Camminare Lentamente, Arcipelago Cuneo, Zaratan APS, Unione Popolare, Unione Inquilini Cuneo, Tavolo della Pace di Savigliano, Tango Indipendente ASD, Tanaro Libera Tutt!, Sindacato USB – Unione Sindacale di Base, Servas.org Italia, Se Non Ora Quando? Cuneo, Scuola di Pace di Boves, Pro Natura Cuneo APS, Orbassano per Gaza, Movimento per la Decrescita Felice – Circolo di Cuneo, Movimento dei Focolari, UIL Cuneo - Asti, Menteinpace, Mai+Sole Odv, Legambiente Circolo di Cuneo APS, Ipazia Intronauti Associazione Culturale, Fondazione Casa Delfino Onlus, CUB Cuneo, CREPA | Collettivo di Ricerca e Pratiche Pedagogiche, Comunità Mambre Busca, Comunità Laudato Si’ Bra 2 Odv, Commissione Giustizia e Pace Diocesi di Cuneo e Fossano, Casa Pride APS, Casa Memoria Felicia e Giovanni Impastato, Caritas Diocesana Cuneo-Fossano, Associazione Qui e Là – Boves, Associazione Partigiana I. Vian, Centro Culturale Don Benevelli, Casa Accoglienza “Il Sogno di Don Aldo Benevelli” Service Center, Associazione Culturale Equazione di Chiusa Pesio, Associazione Compartir Giovane, Associazione Amal Kabir.