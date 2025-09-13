Gaza non è sola: oltre 1.000 manifestanti a Cuneo in corteo (FOTO e VIDEO)

Non basta la pioggia iniziale, a Cuneo, per fermare il corteo pacifico “Gaza non è sola. Dalle piazze al mare, insieme rompiamo l’assedio” promosso da oltre 70 realtà associative, sindacali e politiche, partito alle 14.45 da Corso Giolitti (Bar Bobo) e diretto al Parco della Resistenza, dopo aver attraversato corso Giolitti, corso Nizza e corso Dante.

In testa al corteo, la barca di carta lunga 4 metri che rappresenta la Global Sumud Flotilla, costruita dall’Associazione Tatawelo – Cooperativa Impresa Sociale, che verrà posata ai piedi del Monumento alla Resistenza al termine del percorso. Quindi, dietro allo striscione "Dal fiume al mare - Palestina libera", al grido di "Free, free, Palestine", gli oltre 1.000 partecipanti che hanno risposto all'appello per denunciare il genocidio in corso a Gaza, con bombardamenti continui, un assedio che priva la popolazione di acqua, cibo e cure, e la colonizzazione in Cisgiordania, fatta di espulsioni e violenze quotidiane che cancellano ogni prospettiva di pace e giustizia.

Tra i partecipanti, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l'assessora Sara Tomatis, il consigliere Ugo Sturlese e la consigliere regionale Giulia Marro.