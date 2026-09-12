A Niella Tanaro torna la rassegna dialettale dei Commedianti Niellesi

A Niella Tanaro torna il teatro dialettale con la quinta Rassegna dialettale dei Commedianti Niellesi, un appuntamento ormai atteso dagli appassionati di teatro e della tradizione piemontese.

La rassegna prenderà il via venerdì 18 settembre 2026 e proporrà complessivamente otto spettacoli, che si alterneranno fino a marzo 2027 nella Sala Polivalente di Niella Tanaro, presso l'Area sportiva di via Lesegno. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Ad inaugurare la manifestazione saranno proprio i Commedianti Niellesi, reduci da un'importante esperienza alla recente rassegna dialettale “Nino Sappia” di Sanremo, dove hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti: Mario Barra è stato premiato come miglior attore, mentre Mario Rossetti ha ricevuto il premio per la miglior regia.

Un risultato che testimonia la qualità e la passione con cui la compagnia niellese porta avanti da anni l'attività teatrale e la valorizzazione del dialetto e della cultura piemontese.

Otto spettacoli, tra tradizione e divertimento

Il cartellone della quinta edizione propone compagnie provenienti da diverse località del Piemonte, con commedie dialettali e due appuntamenti in lingua italiana.

Si parte venerdì 18 settembre con la compagnia Il Nostro Teatro di Sinio APS, che presenterà “N’aptit da sonador” di Oscar Barile, spettacolo che sostituisce quello inizialmente previsto, “Premiata merceria Spatusso”.

Il secondo appuntamento sarà sabato 10 ottobre, con la compagnia Alfa Tre Gruppo Teatro APS di Collegno, protagonista di “Schers del destin”.

Sabato 7 novembre sarà la volta del Laboratorio Teatrale Terzo Millennio APS di Cengio, che porterà in scena “Le cognate”, spettacolo in lingua italiana.

La rassegna proseguirà sabato 21 novembre con la compagnia La Bertavela di La Loggia e la commedia “Quat…òmo, sota l’istess teit”.

Dopo la pausa natalizia, il teatro tornerà protagonista venerdì 15 gennaio 2027, con la compagnia I Fuori di Quinta di Vicoforte, che presenterà “Tutta colpa di una chat”, anche in questo caso in lingua italiana.

Il calendario proseguirà sabato 13 febbraio con la compagnia El Fornel di Racconigi e “Trové na fomna, en bijet per el paradis”.

Penultimo appuntamento sabato 6 marzo, quando sarà protagonista la compagnia Teatro Marenco di Ceva con “La Lacrimevolissima Istoria di Ser Cristoforo Piccione”.

A chiudere la quinta rassegna, sabato 27 marzo 2027, sarà infine la compagnia La Crica del Borgat di Mondovì, con “Pium-sé ‘n café”.

Una proposta ricca e variegata, pensata per offrire al pubblico serate all'insegna del divertimento, della socialità e della riscoperta del teatro dialettale, una tradizione che continua a trovare spazio e apprezzamento nel territorio.

Informazioni

Il primo spettacolo, “N’aptit da sonador” di Oscar Barile, è in programma venerdì 18 settembre alle ore 21 presso la Sala Polivalente di Niella Tanaro.

Il biglietto d'ingresso è di 10 euro. L'ingresso è gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni e per i Commedianti Niellesi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Claudia Ferrero al 331 298 6821.