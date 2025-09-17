Addio a Mike Smith, titolare del Well's Pub, il “Pozzo” di Carrù

Sgomento e dolore a Carrù per la prematura scomparsa di Mike Smith, titolare dello storico pub di piazza Divisione Alpina Cuneense che aveva fondato e aperto con la moglie Liza Consavari, scomparsa nel 2017.

Tutti nel Monregalese, almeno una volta, hanno concluso un sabato sera bevendo una pinta di birra ai tavoli del suo locale, dove tutto – a partire proprio dal nome – parlava di Inghilterra. “The Wishing Well”, o più semplicemente “The Well” (“il pozzo dei desideri”), è un nome comune per molti pub nel Regno Unito: così, per tutti, il locale era diventato semplicemente “il Pozzo”.

E qui si poteva ritrovare l’autentico stile british, sedendosi sotto un soffitto in mattoni e gustando una birra inglese, dalle IPA alle stout.

Nato a Londra, insieme alla moglie aveva scelto la porta della Langa per vivere e lavorare. Si è spento all’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, dove era ricoverato, all’età di 59 anni.

«Sempre garbato, mai sopra le righe, mai una parola fuori posto, uomo di poche parole. E come era nel suo stile, così ci ha salutato Mike: colonna del “nostro” pub. Sì, perché il Well’s pub era ed è il pub di tutti noi».

Così lo ricordano con affetto sul gruppo “Sei di Carrù se...”, dove in queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio.

L’ultimo saluto a Mike sarà lunedì 22 settembre alle 10.30 al Tempio crematorio di Magliano Alpi. Lascia le figlie, Daisy e Francesca, e i parenti tutti.